Filestash هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة الملفات، مستقلة عن التخزين، توفر لك واجهة متصفح نظيفة للوصول إلى الملفات عبر أكثر من 20 بروتوكولًا — FTP، SFTP، S3، WebDAV، Git، SMB، Google Drive، Dropbox، والمزيد. بدلاً من الاحتفاظ بعملاء منفصلين لكل نظام تخزين، توحد Filestash كل ذلك تحت واجهة ويب واحدة بديهية.

استضافة Filestash ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد التخزين ونقل الملفات تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك وبدون تبعيات طرف ثالث. اتصل بأي تخزين تستخدمه بالفعل، وقم بتكوين المصادقة، وشارك الوصول مع فريقك.