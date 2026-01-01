انشر Filestash بنقرة واحدة.
مدير ملفات ويب مستضاف ذاتيًا يوفر وصولاً قائمًا على المتصفح إلى FTP و S3 و SFTP و WebDAV و Git وأكثر من 20 واجهة تخزين خلفية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Filestash
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Filestash
Filestash هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة الملفات، مستقلة عن التخزين، توفر لك واجهة متصفح نظيفة للوصول إلى الملفات عبر أكثر من 20 بروتوكولًا — FTP، SFTP، S3، WebDAV، Git، SMB، Google Drive، Dropbox، والمزيد. بدلاً من الاحتفاظ بعملاء منفصلين لكل نظام تخزين، توحد Filestash كل ذلك تحت واجهة ويب واحدة بديهية.
استضافة Filestash ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد التخزين ونقل الملفات تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك وبدون تبعيات طرف ثالث. اتصل بأي تخزين تستخدمه بالفعل، وقم بتكوين المصادقة، وشارك الوصول مع فريقك.
الميزات الرئيسية لـ Filestash
أكثر من 20 نظام تخزين خلفي
اتصل بـ FTP و SFTP و S3 و WebDAV و Git و SMB و Google Drive و Dropbox والمزيد من واجهة موحدة واحدة دون تبديل العملاء.
بروتوكولات الوصول المتعددة
الوصول إلى ملفاتك عبر واجهة المستخدم الويب، بوابة SFTP، WebDAV، أو واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع S3 — مما يجعل Filestash يعمل مع أدواتك وسير عملك الحاليين.
تحرير المستندات في المتصفح
تحرير مستندات المكتب مباشرة في المتصفح مع تكامل Collabora Online الاختياري — لا يلزم وجود تطبيقات سطح مكتب أو تنزيلات ملفات.
عمارة المكون الإضافي
قم بتوسيع Filestash باستخدام المكونات الإضافية لعارضات الملفات المتخصصة، وخلفيات المصادقة، وموصلات التخزين، وأتمتة سير العمل.
البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي
يساعدك البحث الذكي والمجلدات الذكية في العثور بسرعة على الملفات عبر جميع الواجهات الخلفية للتخزين المتصلة.
لماذا تشغّل Filestash على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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