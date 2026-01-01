Apache Guacamole هو بوابة سطح مكتب بعيد بدون عميل تتيح لك الوصول إلى خوادم RDP وVNC وSSH وTelnet من أي متصفح ويب حديث — بدون إضافات، بدون برامج عميل أصلية، وبدون إعداد لكل جهاز. يتولى المتصفح عملية العرض بينما يقوم برنامج خفي (daemon) على جانب الخادم بترجمة البروتوكولات، مما يجعل الوصول عن بُعد بسيطاً مثل فتح عنوان URL.

استضافة Guacamole ذاتياً على خادم VPS الخاص بك يحول خادمك إلى مضيف قفز (jump host) مركزي لإدارة الأجهزة البعيدة في أي مكان في العالم. إدارة المستخدمين المدمجة، وسجلات التدقيق، ومشاركة الاتصال تجعل منه مفيداً بنفس القدر للمسؤولين الفرديين والفرق الصغيرة، مع الحفاظ على كل بيانات الاعتماد والجلسات تحت سيطرتك المباشرة.