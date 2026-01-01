انشر Apache Guacamole بتثبيت بنقرة واحدة.
بوابة سطح المكتب البعيد بدون عميل للوصول إلى اتصالات RDP و SSH و VNC و Telnet مباشرة من متصفح الويب الخاص بك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Apache Guacamole
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Guacamole
Apache Guacamole هو بوابة سطح مكتب بعيد بدون عميل تتيح لك الوصول إلى خوادم RDP وVNC وSSH وTelnet من أي متصفح ويب حديث — بدون إضافات، بدون برامج عميل أصلية، وبدون إعداد لكل جهاز. يتولى المتصفح عملية العرض بينما يقوم برنامج خفي (daemon) على جانب الخادم بترجمة البروتوكولات، مما يجعل الوصول عن بُعد بسيطاً مثل فتح عنوان URL.
استضافة Guacamole ذاتياً على خادم VPS الخاص بك يحول خادمك إلى مضيف قفز (jump host) مركزي لإدارة الأجهزة البعيدة في أي مكان في العالم. إدارة المستخدمين المدمجة، وسجلات التدقيق، ومشاركة الاتصال تجعل منه مفيداً بنفس القدر للمسؤولين الفرديين والفرق الصغيرة، مع الحفاظ على كل بيانات الاعتماد والجلسات تحت سيطرتك المباشرة.
الميزات الرئيسية لـ Apache Guacamole
الوصول إلى المتصفح بدون عميل
اتصل بأي مضيف RDP أو VNC أو SSH أو Telnet مباشرة من علامة تبويب المتصفح — لا برامج عميل، لا إضافات، لا حلول بديلة لجدار الحماية.
دعم متعدد البروتوكولات
تغطي المحولات المدمجة لـ RDP و VNC و SSH و Telnet و Kubernetes الاحتياجات اليومية للمسؤولين والمطورين وفرق الأمان.
بيانات الاعتماد المركزية
قم بتخزين كلمات مرور الخادم ومفاتيح SSH والشهادات مرة واحدة في Guacamole وامنح المستخدمين حق الوصول دون مشاركة الأسرار الأساسية أبدًا.
إدارة المستخدمين والمجموعات
تحافظ الأذونات المستندة إلى الأدوار، وتكامل LDAP و SAML، وقواعد الوصول لكل اتصال على تنظيم الفرق الكبيرة مع نمو مخزون الاتصالات.
تسجيل الجلسة والتدقيق
تسجيل الجلسات الاختياري وسجلات الأنشطة التفصيلية تجعل من السهل تدقيق من اتصل أين وماذا فعل.
لماذا تشغّل Apache Guacamole على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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