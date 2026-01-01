انشر Memos بتثبيت بنقرة واحدة.
تطبيق لتدوين الملاحظات خفيف الوزن، يراعي الخصوصية أولاً، مع خط زمني سلس لالتقاط الأفكار فورًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Memos
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Memos
Memos هو تطبيق لتدوين الملاحظات ذاتي الاستضافة مبني حول جدول زمني بسيط يزيل تعقيدات أدوات الملاحظات التقليدية — لا عناوين، لا مجلدات، فقط اكتب واحفظ. يدعم تنسيق Markdown، وتنظيم الهاشتاجات، ومرفقات الصور، والبحث بالنص الكامل، والوصول متعدد المستخدمين من حاوية واحدة خفيفة الوزن مدعومة بـ SQLite.
تشغيل Memos على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن ملاحظاتك لا تصل أبدًا إلى خادم طرف ثالث، ويتم إلغاء رسوم الاشتراك، وتبقى قاعدة معارفك الكاملة التي تم التقاطها متاحة إلى أجل غير مسمى دون خطر إغلاق الخدمات الذي يؤثر على منصات تدوين الملاحظات التجارية.
الميزات الرئيسية لـ Memos
التقاط سلس
لا توجد عناوين أو مجلدات مطلوبة — افتح التطبيق، اكتب فكرتك، واحفظها في ثوانٍ دون مقاطعة سير عملك.
دعم Markdown
تنسيق الملاحظات باستخدام العناوين، وكتل التعليمات البرمجية، وقوائم التحقق، والروابط باستخدام صيغة Markdown القياسية.
هاشتاج شركة
ضع علامات على الملاحظات باستخدام الهاشتاجات أثناء الكتابة وقم بتصفية المخطط الزمني فورًا لمراجعة أي موضوع أو مشروع.
بحث بالنص الكامل
اعثر على أي ملاحظة عبر سجلك بالكامل في غضون أجزاء من الثانية دون الحاجة إلى التنقل في التسلسلات الهرمية للمجلدات.
خصوصية تامة
تبقى جميع الملاحظات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يوجد تحليل إعلاني، ولا توجد مزامنة سحابية مع أطراف ثالثة، ولا توجد رسوم اشتراك.
لماذا تشغّل Memos على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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