انشر Trip بنقرة واحدة.
متتبع خرائط ومخطط رحلات ذاتي الاستضافة ومبسط لتنظيم نقاط الاهتمام وخطط الرحلات متعددة الأيام.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Trip
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Trip
تريب هو متتبع خرائط ومخطط رحلات بسيط مستضاف ذاتيًا يتيح لك جمع نقاط الاهتمام على خرائط تفاعلية وتحويلها إلى مسارات رحلات منظمة متعددة الأيام. تم تصميمه بواجهة نظيفة وخالية من التشتيت، ويركز على النشاطين اللذين يكررهما المسافرون بالفعل: تحديد الأماكن الجديرة بالزيارة وتجميعها في رحلات مع تواريخ وملاحظات ومرفقات.
تشغيل تريب على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل نقطة اهتمام ومسار رحلة ورابط رفيق سفر داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها. لا يوجد تتبع، ولا إعلانات، ولا سحابة طرف ثالث — وجهاتك وخطط سفرك لا تغادر خادمك أبدًا، بينما يتيح لك تكامل OIDC ربط تريب بإعداد تسجيل دخول موحد موجود عندما ترغب في ذلك.
الميزات الرئيسية لـ Trip
خرائط تفاعلية لنقاط الاهتمام
أسقط، وصنف، وصَفِّ نقاط الاهتمام على مربعات خرائط قابلة للتخصيص مبنية على Leaflet لاستكشاف سريع ومناسب للجوال.
برامج رحلة متعددة الأيام
تجميع نقاط الاهتمام (POIs) في خطط رحلات يومية مع الملاحظات والتكاليف والمرفقات، بحيث تكون الخطة الكاملة في مكان واحد.
تعاون في السفر
شارك الرحلات مع رفقاء السفر حتى يرى الجميع نفس خط سير الرحلة والتحديثات دون الحاجة إلى التوفيق بين سلاسل المحادثات أو جداول البيانات.
OIDC تسجيل الدخول الموحد
يتيح لك تسجيل الدخول الاختياري باستخدام OpenID Connect إعادة استخدام مزود الهوية الحالي الخاص بك بدلاً من إدارة حساب Trip منفصل.
الخصوصية بشكل افتراضي
لا يوجد قياس عن بعد، أو تتبع، أو إعلانات — كل مكان وصورة ورحلة تبقى على VPS الخاص بك تحت سيطرتك المباشرة.
SQLite خفيف الوزن
حاوية واحدة مدعومة بـ SQLite مع وحدة تخزين واحدة، مما يجعل النسخ الاحتياطية وعمليات الترحيل مجرد عملية نسخ ملفات مباشرة.
لماذا تشغّل Trip على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."