انشر TimescaleDB بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات سلاسل زمنية مبنية على PostgreSQL — تجمع بين الإلمام بلغة SQL مع قابلية التوسع والسرعة لقاعدة بيانات السلاسل الزمنية (TSDB) المصممة خصيصًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ TimescaleDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام TimescaleDB
يقوم TimescaleDB بتوسيع PostgreSQL بقدرات أصلية للسلاسل الزمنية، مع تضمين الجداول الفائقة (hypertables)، والتقسيم التلقائي، والتجميعات المستمرة، والضغط المتقدم فوق محرك SQL الذي تعرفه الفرق بالفعل. ولأنه يعتمد على PostgreSQL في جوهره، فإن كل برنامج تشغيل موجود، وأداة ORM، وأداة BI، وملحق — بما في ذلك PostGIS و pg_vector — يستمر في العمل دون تغييرات.
استضافة TimescaleDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات القياس عن بعد عالية الحجم، وتدفقات مستشعرات إنترنت الأشياء، وبيانات التداول المالية تحت سيطرتك دون تسعير لكل نقطة بيانات أو رسوم خروج. تتضمن صورة التوفر العالي (HA) Patroni وأدوات PostgreSQL الشائعة، مما يمنحك أساسًا جاهزًا للإنتاج لأعباء عمل المقاييس والمراقبة والتحليلات.
الميزات الرئيسية لـ TimescaleDB
الجداول الفائقة
تقسيم بيانات السلاسل الزمنية تلقائيًا عبر الأجزاء لإجراء عمليات الإدراج والاستعلامات السريعة على نطاق مليارات الصفوف، دون تغيير طريقة كتابتك لـ SQL.
ضغط أصلي
يقلص الضغط الموجه بالأعمدة عادةً البيانات التاريخية بنسبة 90% فأكثر، مما يقلل تكاليف التخزين مع الحفاظ على سرعة تحديث واستعلام الصفوف الحديثة.
تجميعات مستمرة
يتم تحديث التجميعات المادية بشكل تدريجي في الخلفية، مما يضمن بقاء لوحات المعلومات التي تستند إلى بيانات خام تمتد لشهور أو سنوات، سريعة الاستجابة في أقل من ثانية.
توافق كامل مع PostgreSQL
يعمل مع كل عميل PostgreSQL وORM وملحق — بما في ذلك PostGIS للبيانات الجغرافية المكانية وpg_vector لتضمينات الذكاء الاصطناعي — بجهد ترحيل صفري.
سياسات الاحتفاظ بالبيانات
إسقاط أو تقليل حجم الأجزاء القديمة تلقائيًا وفق جدول زمني، مع الاحتفاظ بالبيانات النشطة على تخزين سريع وتلبية متطلبات الاحتفاظ بالامتثال.
لماذا تشغّل TimescaleDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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