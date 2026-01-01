يقوم TimescaleDB بتوسيع PostgreSQL بقدرات أصلية للسلاسل الزمنية، مع تضمين الجداول الفائقة (hypertables)، والتقسيم التلقائي، والتجميعات المستمرة، والضغط المتقدم فوق محرك SQL الذي تعرفه الفرق بالفعل. ولأنه يعتمد على PostgreSQL في جوهره، فإن كل برنامج تشغيل موجود، وأداة ORM، وأداة BI، وملحق — بما في ذلك PostGIS و pg_vector — يستمر في العمل دون تغييرات.

استضافة TimescaleDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات القياس عن بعد عالية الحجم، وتدفقات مستشعرات إنترنت الأشياء، وبيانات التداول المالية تحت سيطرتك دون تسعير لكل نقطة بيانات أو رسوم خروج. تتضمن صورة التوفر العالي (HA) Patroni وأدوات PostgreSQL الشائعة، مما يمنحك أساسًا جاهزًا للإنتاج لأعباء عمل المقاييس والمراقبة والتحليلات.