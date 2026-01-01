نشر DeepWiki Open بتثبيت بنقرة واحدة.
مولد ويكي للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يحول أي مستودع GitHub أو GitLab أو Bitbucket إلى موقع وثائق تفاعلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ DeepWiki Open
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام DeepWiki Open
DeepWiki Open هو تطبيق ذاتي الاستضافة لمفهوم DeepWiki الأصلي الذي يحول تلقائيًا مستودعات التعليمات البرمجية العامة أو الخاصة إلى ويكيات منظمة وجميلة وقابلة للتصفح. يقوم بتحليل قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك، ويولد تفسيرات شاملة للهندسة المعمارية والوحدات النمطية، ويعرض رسومًا بيانية تفاعلية توضح كيفية اتصال المكونات - مما يوفر على الفرق ساعات من عمل التوثيق اليدوي.
تتيح استضافة DeepWiki Open ذاتيًا الاحتفاظ بالتعليمات البرمجية المصدر الخاصة، والتضمينات، والوثائق التي تم إنشاؤها على البنية التحتية التي تتحكم فيها. يمكنك إحضار مفاتيح مزود LLM الخاصة بك لـ Google Gemini أو OpenAI أو OpenRouter، بحيث تدفع فقط مقابل الاستدلال الذي تستخدمه وتتجنب إرسال المستودعات الخاصة عبر SaaS تابع لجهة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ DeepWiki Open
توليد الويكي التلقائي
وجهه إلى أي مستودع GitHub أو GitLab أو Bitbucket واحصل على ويكي منظم ومتعدد الصفحات دون كتابة سطر واحد من التوثيق يدويًا.
مخططات معمارية مرئية
يتم إنشاء رسوم Mermaid البيانية جنبًا إلى جنب مع النصوص النثرية لتصور تدفق البيانات، وعلاقات الوحدات، ومسارات الاستدعاء، مما يساعد القراء على فهم قاعدة التعليمات البرمجية بشكل أسرع.
أحضر LLM الخاص بك
قم بتوصيل نماذج Google Gemini أو OpenAI أو OpenRouter أو Ollama المحلية لتتحكم في جودة النموذج وتكلفة الرمز المميز الواحد.
دعم المستودعات الخاصة
المصادقة باستخدام رموز الوصول الشخصية لتحليل المستودعات الخاصة على البنية التحتية التي تملكها، مع إبقاء الكود الخاص خارج خدمات الطرف الثالث.
ميزة السؤال المدمجة
استعلم عن المستودع المفهرس باللغة الطبيعية باستخدام التوليد المعزز بالاسترجاع الذي يؤسس الإجابات في شفرة مصدر حقيقية، وليس تخمينات وهمية.
التحكم الاختياري في الوصول
تفعيل اشتراط رمز تفويض لتقييد الوصول إلى مولد الويكي عند تشغيله على نطاق عام يمكن الوصول إليه.
لماذا تشغّل DeepWiki Open على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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