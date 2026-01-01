DeepWiki Open هو تطبيق ذاتي الاستضافة لمفهوم DeepWiki الأصلي الذي يحول تلقائيًا مستودعات التعليمات البرمجية العامة أو الخاصة إلى ويكيات منظمة وجميلة وقابلة للتصفح. يقوم بتحليل قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك، ويولد تفسيرات شاملة للهندسة المعمارية والوحدات النمطية، ويعرض رسومًا بيانية تفاعلية توضح كيفية اتصال المكونات - مما يوفر على الفرق ساعات من عمل التوثيق اليدوي.

تتيح استضافة DeepWiki Open ذاتيًا الاحتفاظ بالتعليمات البرمجية المصدر الخاصة، والتضمينات، والوثائق التي تم إنشاؤها على البنية التحتية التي تتحكم فيها. يمكنك إحضار مفاتيح مزود LLM الخاصة بك لـ Google Gemini أو OpenAI أو OpenRouter، بحيث تدفع فقط مقابل الاستدلال الذي تستخدمه وتتجنب إرسال المستودعات الخاصة عبر SaaS تابع لجهة خارجية.