انشر Speaches بنقرة واحدة.
خادم متوافق مع OpenAI لتحويل الكلام إلى نص والنص إلى كلام، يمكنك استضافته ذاتيًا وتشغيله بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
اختر باقة VPS المناسبة لـ Speaches
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Speaches
Speaches هو خادم صوتي متوافق مع واجهة برمجة تطبيقات OpenAI يجلب أحدث تقنيات التعرف على الكلام وتوليف النص إلى كلام إلى البنية التحتية الخاصة بك. مبني على faster-whisper للنسخ و Kokoro/Piper لتوليف الصوت، فإنه يعرض نفس نقاط النهاية مثل واجهة برمجة تطبيقات OpenAI الصوتية — لذا فإن أي أداة أو SDK أو تكامل موجود يعمل مع OpenAI سيعمل مع Speaches مباشرة.
استضافة Speaches ذاتيًا تعني أن بياناتك الصوتية لا تغادر خوادمك أبدًا، ولا توجد رسوم نسخ لكل دقيقة، وتحتفظ بالتحكم الكامل في النماذج التي تعمل وكيفية تخصيص الموارد. يتم تحميل النماذج عند الطلب وتفريغها تلقائيًا بعد عدم النشاط، مما يحافظ على استهلاك الذاكرة منخفضًا على خادم افتراضي خاص (VPS) قياسي.
الميزات الرئيسية لـ Speaches
متوافق مع OpenAI API
تنفذ مواصفات واجهة برمجة تطبيقات OpenAI الصوتية — أدخل عنوان URL المستضاف ذاتيًا الخاص بك وستستمر عمليات دمج OpenAI الحالية في العمل دون الحاجة إلى تغييرات في التعليمات البرمجية.
تحويل الكلام إلى نص
مدعوم بواسطة faster-whisper، يدعم النسخ متعدد اللغات مع البث في الوقت الفعلي عبر أحداث إرسال الخادم (Server-Sent Events).
تركيب الكلام من النص
توليد كلام طبيعي الصوت باستخدام Kokoro (المصنف رقم 1 في TTS Arena) ونماذج Piper، بالكامل على الجهاز.
تحميل ديناميكي للنموذج
يتم تحميل النماذج تلقائيًا عند الطلب الأول وتفريغها بعد فترة خمول قابلة للتكوين، لذلك تستخدم الذاكرة فقط عند الحاجة.
واجهة مستخدم ويب مدمجة
تتيح لك الواجهة المدعومة بـ Gradio اختبار النسخ والتوليف مباشرة في متصفحك دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية.
مصادقة مفتاح API
يمكنك اختياريًا حماية جميع نقاط نهاية API بمفتاح API واحد مع إبقاء الوثائق التفاعلية متاحة للجمهور.
لماذا تشغّل Speaches على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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