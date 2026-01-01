Speaches هو خادم صوتي متوافق مع واجهة برمجة تطبيقات OpenAI يجلب أحدث تقنيات التعرف على الكلام وتوليف النص إلى كلام إلى البنية التحتية الخاصة بك. مبني على faster-whisper للنسخ و Kokoro/Piper لتوليف الصوت، فإنه يعرض نفس نقاط النهاية مثل واجهة برمجة تطبيقات OpenAI الصوتية — لذا فإن أي أداة أو SDK أو تكامل موجود يعمل مع OpenAI سيعمل مع Speaches مباشرة.

استضافة Speaches ذاتيًا تعني أن بياناتك الصوتية لا تغادر خوادمك أبدًا، ولا توجد رسوم نسخ لكل دقيقة، وتحتفظ بالتحكم الكامل في النماذج التي تعمل وكيفية تخصيص الموارد. يتم تحميل النماذج عند الطلب وتفريغها تلقائيًا بعد عدم النشاط، مما يحافظ على استهلاك الذاكرة منخفضًا على خادم افتراضي خاص (VPS) قياسي.