إيثر باد هو محرر تعاوني مفتوح المصدر وقائم على الويب، يتيح لعدة مستخدمين تحرير نفس المستند في وقت واحد، مع ظهور التغييرات فورًا لجميع المشاركين. يتم ترميز نص كل مساهم بالألوان، مما يسهل رؤية من كتب ماذا. لا يلزم التسجيل أو تثبيت أي برنامج — ما عليك سوى مشاركة رابط والبدء في التعاون.

استضافة إيثر باد ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضمن أن المستندات الحساسة لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. توفر الواجهة الخلفية PostgreSQL المضمنة استمرارية موثوقة وسجل إصدارات كاملاً، بينما يتيح لك نظام المكونات الإضافية القابل للتوسيع إضافة دعم للصور وقوائم المهام وعمليات تكامل مخصصة مصممة خصيصًا لسير عمل فريقك.