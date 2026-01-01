نشر Etherpad بنقرة واحدة.
محرر نصوص تعاوني مفتوح المصدر وفي الوقت الفعلي حيث يمكن لعدة مستخدمين كتابة وتحرير المستندات في وقت واحد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Etherpad
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Etherpad
إيثر باد هو محرر تعاوني مفتوح المصدر وقائم على الويب، يتيح لعدة مستخدمين تحرير نفس المستند في وقت واحد، مع ظهور التغييرات فورًا لجميع المشاركين. يتم ترميز نص كل مساهم بالألوان، مما يسهل رؤية من كتب ماذا. لا يلزم التسجيل أو تثبيت أي برنامج — ما عليك سوى مشاركة رابط والبدء في التعاون.
استضافة إيثر باد ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضمن أن المستندات الحساسة لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. توفر الواجهة الخلفية PostgreSQL المضمنة استمرارية موثوقة وسجل إصدارات كاملاً، بينما يتيح لك نظام المكونات الإضافية القابل للتوسيع إضافة دعم للصور وقوائم المهام وعمليات تكامل مخصصة مصممة خصيصًا لسير عمل فريقك.
الميزات الرئيسية لـ Etherpad
التحرير التعاوني في الوقت الفعلي
تظهر التغييرات من كل مشارك فورًا مع إسناد مرمّز بالألوان، حتى تتمكن الفرق من الكتابة معًا دون تعارضات دمج أو قفل.
السجل الكامل للإصدارات
يتم تخزين كل مراجعة باستخدام شريط تمرير زمني يتيح لك الترجيع واستعادة أي حالة سابقة للمستند.
لا يتطلب التسجيل
ينضم المشاركون إلى اللوحات عبر رابط مشترك دون إنشاء حسابات، مما يقلل الاحتكاك للتعاون لمرة واحدة مع الضيوف الخارجيين.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
قم بتوسيع Etherpad باستخدام الإضافات لتضمين الصور، وقوائم المهام، وتنسيقات التصدير، وتكاملات الأدوات لتلبية احتياجات فريقك المحددة.
لوحة الإدارة
تتيح لك واجهة الإدارة المستندة إلى الويب إدارة اللوحات ومراقبة النشاط وتكوين إعدادات الخادم دون الحاجة إلى الوصول المباشر إلى الخادم.
لماذا تشغّل Etherpad على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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