Opengist هو pastebin مستضاف ذاتيًا يخزن كل مقتطف كمستودع Git حقيقي. على عكس أدوات اللصق المدعومة بقواعد البيانات، يمكن استنساخ كل gist بالكامل — يمكن للمستخدمين دفع التحديثات، وعرض سجل الالتزام الكامل، والتعاون عبر أوامر Git القياسية عبر HTTP أو SSH. توفر واجهة الويب النظيفة تمييز بناء الجملة، والبحث بالنص الكامل، وأنماط رؤية عامة وخاصة وغير مدرجة لكل مقتطف.

تتيح لك استضافة Opengist على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) امتلاكًا كاملاً لمقتطفات التعليمات البرمجية واللصقات الخاصة بك دون مشاركتها مع خدمات الجهات الخارجية. يتم استخدام SQLite افتراضيًا دون الحاجة إلى حاوية قاعدة بيانات إضافية. يصبح المستخدم الأول الذي يسجل هو المسؤول مع إمكانية الوصول إلى الإعدادات على مستوى المثيل وإدارة المستخدمين.