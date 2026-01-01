نشر Opengist بنقرة واحدة.
منصة مشاركة نصوص مستضافة ذاتيًا ومدعومة بواسطة Git لمشاركة مقتطفات التعليمات البرمجية مع تمييز بناء الجملة وسجل الإصدارات الكامل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Opengist
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Opengist
Opengist هو pastebin مستضاف ذاتيًا يخزن كل مقتطف كمستودع Git حقيقي. على عكس أدوات اللصق المدعومة بقواعد البيانات، يمكن استنساخ كل gist بالكامل — يمكن للمستخدمين دفع التحديثات، وعرض سجل الالتزام الكامل، والتعاون عبر أوامر Git القياسية عبر HTTP أو SSH. توفر واجهة الويب النظيفة تمييز بناء الجملة، والبحث بالنص الكامل، وأنماط رؤية عامة وخاصة وغير مدرجة لكل مقتطف.
تتيح لك استضافة Opengist على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) امتلاكًا كاملاً لمقتطفات التعليمات البرمجية واللصقات الخاصة بك دون مشاركتها مع خدمات الجهات الخارجية. يتم استخدام SQLite افتراضيًا دون الحاجة إلى حاوية قاعدة بيانات إضافية. يصبح المستخدم الأول الذي يسجل هو المسؤول مع إمكانية الوصول إلى الإعدادات على مستوى المثيل وإدارة المستخدمين.
الميزات الرئيسية لـ Opengist
تخزين مدعوم بـ Git
يتم تخزين كل مقتطف كمستودع Git حقيقي، مما يوفر سجل الإصدارات، والفروقات، وإمكانية الاستنساخ عبر HTTP أو SSH بشكل مباشر.
تمييز بناء الجملة
يدعم مئات اللغات مع الكشف التلقائي والتجاوز اليدوي لتحديد دقيق لأي مقتطف تعليمات برمجية أو ملف تكوين.
ضوابط الرؤية
عيّن المقتطفات الفردية كعامة أو خاصة أو غير مدرجة للتحكم بدقة فيمن يمكنه اكتشاف وعرض مقتطفاتك.
بحث بالنص الكامل
ابحث في جميع الـ gists حسب المحتوى أو اسم الملف أو اللغة باستخدام فهرس Bleve المدمج — لا يتطلب محرك بحث خارجي.
تسجيل الدخول عبر OAuth
تسجيل الدخول باستخدام GitHub, GitLab, Gitea، أو أي موفر متوافق مع OIDC بدلاً من إدارة حساب محلي منفصل.
مقتطفات قابلة للتضمين
قم بتضمين أي مقتطف في صفحات خارجية باستخدام وسم نصي تم إنشاؤه يعرض رمزًا مباشرًا ومميزًا نحويًا بشكل مضمن.
لماذا تشغّل Opengist على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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