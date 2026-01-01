NodeBB هو منصة منتدى مجتمعي من الجيل التالي مبنية على Node.js و WebSockets، وتقدم مناقشات في الوقت الفعلي تبدو أقرب إلى تطبيق دردشة منها إلى لوحة إعلانات تقليدية. مع أكثر من 15,000 نجمة على GitHub، يُوثق بها من قبل مشاريع البرمجيات والمؤسسات التعليمية ومجتمعات الألعاب والشركات للمناقشة والدعم ومشاركة المعرفة.

تمنحك استضافة NodeBB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لبيانات مجتمعك، وتزيل الرسوم لكل مستخدم، وتتيح لك تخصيص المنصة بمئات من الإضافات المجتمعية — كل ذلك مدعوم بقاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين موثوق وقابل للتطوير.