انشر NodeBB بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة نقاش Node.js حديثة مع مناقشات متدفقة في الوقت الفعلي، وإشعارات فورية، ونظام بيئي غني للمكونات الإضافية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ NodeBB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام NodeBB
NodeBB هو منصة منتدى مجتمعي من الجيل التالي مبنية على Node.js و WebSockets، وتقدم مناقشات في الوقت الفعلي تبدو أقرب إلى تطبيق دردشة منها إلى لوحة إعلانات تقليدية. مع أكثر من 15,000 نجمة على GitHub، يُوثق بها من قبل مشاريع البرمجيات والمؤسسات التعليمية ومجتمعات الألعاب والشركات للمناقشة والدعم ومشاركة المعرفة.
تمنحك استضافة NodeBB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لبيانات مجتمعك، وتزيل الرسوم لكل مستخدم، وتتيح لك تخصيص المنصة بمئات من الإضافات المجتمعية — كل ذلك مدعوم بقاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين موثوق وقابل للتطوير.
الميزات الرئيسية لـ NodeBB
مناقشات في الوقت الفعلي
البث المدعوم بتقنية WebSocket يقدم المشاركات الجديدة والردود والإشعارات فورًا دون الحاجة لتحديث الصفحة، مما يحافظ على تدفق المحادثات بشكل طبيعي.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
تضيف مئات من الإضافات المجتمعية تسجيل الدخول الموحد (SSO)، والتحفيز اللعبي، والتكاملات، والميزات المخصصة حتى تتمكن من تخصيص المنتدى ليناسب الاحتياجات الدقيقة لمجتمعك.
أدوات الإشراف
نظام سمعة مدمج، وقوائم انتظار المنشورات، وعناصر تحكم شاملة للإشراف تساعدك في الحفاظ على مجتمع صحي بأقل جهد يدوي.
قوالب صديقة للهاتف المحمول
تضمن القوالب المتجاوبة والقابلة للتخصيص حصول الأعضاء على تجربة رائعة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة دون الحاجة إلى أي إعدادات إضافية.
SSO و تسجيل الدخول الاجتماعي
تكامل مع موفري الهوية الحاليين عبر مكونات SSO الإضافية حتى يتمكن أعضاء المجتمع من تسجيل الدخول باستخدام حساباتهم الحالية وتحافظ على إدارة مركزية للمستخدمين.
لماذا تشغّل NodeBB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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