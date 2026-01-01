نشر EmbyStat بنقرة واحدة.
لوحة تحكم للإحصائيات والتحليلات لخوادم الوسائط Emby و Jellyfin مع رؤى مفصلة للمكتبة وتقارير المشاهدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ EmbyStat
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام EmbyStat
EmbyStat هو تطبيق مخصص للتحليلات والإحصائيات لخوادم الوسائط Emby و Jellyfin. يتصل مباشرة بواجهة برمجة تطبيقات (API) لخادم الوسائط الخاص بك لجمع بيانات حول مكتبتك وعادات المشاهدة وأداء الخادم، ويقدم المعلومات من خلال لوحات معلومات مرئية وتقارير مفصلة.
يضمن نشر EmbyStat على خادم افتراضي خاص (VPS) جمع البيانات المستمر في الخلفية وتحليلات يمكن الوصول إليها دائمًا دون استهلاك موارد على خادم الوسائط الخاص بك. يحتفظ التخزين الدائم بالإحصائيات التاريخية لتحليل الاتجاهات على المدى الطويل، ويحافظ الجمع المجدول على تحديث التقارير دون تدخل يدوي.
الميزات الرئيسية لـ EmbyStat
إحصائيات المكتبة
تُقدم التحليلات المفصلة لمكتبة الأفلام والبرامج التلفزيونية الخاصة بك حسب النوع والجودة واللغة والتقييم، صورة كاملة لمجموعة الوسائط الخاصة بك.
عرض التحليلات
تتبع سجل المشاهدة وأنماط المشاهدة لكل مستخدم، مما يكشف عن المحتوى الذي تتم مشاهدته أو إعادة مشاهدته أو تركه غير مكتمل.
كشف التكرار
يحدد الملفات المكررة عبر مكتبتك للمساعدة في استعادة مساحة التخزين والحفاظ على مجموعة نظيفة ومنظمة جيدًا.
مراقبة صحة الخادم
يراقب مقاييس أداء الخادم ونشاط المستخدم للمساعدة في تحديد الاختناقات وضمان تجربة بث سلسة.
مخططات تفاعلية
تسهّل لوحات المعلومات المرئية المزودة بالرسوم البيانية والمخططات استكشاف الاتجاهات ومشاركة رؤى المكتبة بلمحة سريعة.
لماذا تشغّل EmbyStat على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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