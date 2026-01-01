phpMyAdmin هي أداة الإدارة الأكثر استخدامًا عبر الويب لقواعد بيانات MySQL و MariaDB، والتي يثق بها ملايين المطورين ومديري قواعد البيانات لأكثر من عقدين. توفر واجهة رسومية شاملة لتصفح البيانات، وتنفيذ استعلامات SQL، وإدارة الجداول والفهارس، والتعامل مع صلاحيات المستخدمين، واستيراد أو تصدير البيانات — كل ذلك دون الحاجة إلى الوصول عبر سطر الأوامر.

يعمل هذا النشر في وضع الخادم العام، مما يتيح لك الاتصال بأي مثيل MySQL أو MariaDB عن طريق إدخال بيانات الاعتماد الخاصة به عند تسجيل الدخول. إن استضافة phpMyAdmin ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على حركة مرور قاعدة البيانات داخل شبكتك ويوفر وصولاً متاحًا دائمًا ومؤمنًا عبر HTTPS.