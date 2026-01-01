انشر phpMyAdmin بنقرة واحدة.
أداة إدارة قائمة على الويب لإدارة قواعد بيانات MySQL و MariaDB من خلال واجهة رسومية بديهية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ phpMyAdmin
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام phpMyAdmin
phpMyAdmin هي أداة الإدارة الأكثر استخدامًا عبر الويب لقواعد بيانات MySQL و MariaDB، والتي يثق بها ملايين المطورين ومديري قواعد البيانات لأكثر من عقدين. توفر واجهة رسومية شاملة لتصفح البيانات، وتنفيذ استعلامات SQL، وإدارة الجداول والفهارس، والتعامل مع صلاحيات المستخدمين، واستيراد أو تصدير البيانات — كل ذلك دون الحاجة إلى الوصول عبر سطر الأوامر.
يعمل هذا النشر في وضع الخادم العام، مما يتيح لك الاتصال بأي مثيل MySQL أو MariaDB عن طريق إدخال بيانات الاعتماد الخاصة به عند تسجيل الدخول. إن استضافة phpMyAdmin ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على حركة مرور قاعدة البيانات داخل شبكتك ويوفر وصولاً متاحًا دائمًا ومؤمنًا عبر HTTPS.
الميزات الرئيسية لـ phpMyAdmin
إدارة قواعد البيانات المرئية
تصفح، ابحث، عدّل، واحذف السجلات عبر قواعد البيانات والجداول من خلال واجهة ويب بديهية.
محرر استعلام SQL
نفّذ الاستعلامات مع تمييز بناء الجملة، والإكمال التلقائي، ومُنشئ استعلام مرئي للعمليات المعقدة.
الاستيراد والتصدير
نقل البيانات للداخل والخارج باستخدام SQL وCSV وXML وJSON وتنسيقات شائعة أخرى مع خيارات قابلة للتكوين.
إدارة صلاحيات المستخدم
إنشاء وإدارة حسابات مستخدمي قاعدة البيانات مع ضوابط دقيقة للأذونات عبر خوادم MySQL.
دعم الخوادم المتعددة
الاتصال بمثيلات MySQL و MariaDB مختلفة من نشر phpMyAdmin واحد باستخدام وضع الخادم الحر.
مراقبة الخادم
عرض إحصائيات قاعدة البيانات والجداول، وتتبع مقاييس حالة الخادم، ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي.
لماذا تشغّل phpMyAdmin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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