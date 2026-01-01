Kong هو بوابة API مفتوحة المصدر الأكثر انتشارًا في العالم، مبنية على OpenResty (Nginx + LuaJIT) لتحقيق زمن استجابة أقل من جزء من الثانية على نطاق واسع. توضع أمام خدماتك للتعامل مع المصادقة، وتحديد المعدل، وتوجيه حركة المرور، وإمكانية المراقبة من خلال نظام بيئي غني يضم أكثر من 50 مكونًا إضافيًا — دون الحاجة لتغيير رمز تطبيقك.

يمنحك تشغيل Kong على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في حركة مرور API، وتكوين المكونات الإضافية، وبيانات الاعتماد الحساسة دون تكاليف التسعير القائم على الاستخدام لخدمات بوابة API المدارة. يتضمن هذا النشر PostgreSQL للاحتفاظ بتكوين Kong وهو جاهز لإدارة API للإنتاج من لحظة تشغيله.