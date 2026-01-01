انشر Kong بنقرة واحدة.
بوابة API مفتوحة المصدر وعالية الأداء لإدارة وتأمين وتوسيع نطاق الخدمات المصغرة وواجهات برمجة التطبيقات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Kong
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Kong
Kong هو بوابة API مفتوحة المصدر الأكثر انتشارًا في العالم، مبنية على OpenResty (Nginx + LuaJIT) لتحقيق زمن استجابة أقل من جزء من الثانية على نطاق واسع. توضع أمام خدماتك للتعامل مع المصادقة، وتحديد المعدل، وتوجيه حركة المرور، وإمكانية المراقبة من خلال نظام بيئي غني يضم أكثر من 50 مكونًا إضافيًا — دون الحاجة لتغيير رمز تطبيقك.
يمنحك تشغيل Kong على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في حركة مرور API، وتكوين المكونات الإضافية، وبيانات الاعتماد الحساسة دون تكاليف التسعير القائم على الاستخدام لخدمات بوابة API المدارة. يتضمن هذا النشر PostgreSQL للاحتفاظ بتكوين Kong وهو جاهز لإدارة API للإنتاج من لحظة تشغيله.
الميزات الرئيسية لـ Kong
المصادقة المركزية
فرض مصادقة OAuth 2.0 وJWT ومفاتيح API وHMAC عبر جميع الخدمات من نقطة تحكم واحدة.
تقييد المعدل
احمِ الخدمات الأولية من ارتفاعات حركة المرور المفاجئة عن طريق تعيين حدود لمعدل الطلبات لكل مستهلك أو على مستوى عالمي دون الحاجة إلى تغييرات في الكود.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
وسّع Kong بأكثر من 50 مكونًا إضافيًا رسميًا للتسجيل، والتخزين المؤقت، والتحويلات، وعمليات التكامل مع الجهات الخارجية.
واجهة المستخدم الرسومية للمسؤول
إدارة المسارات والخدمات والمستهلكين والمكونات الإضافية عبر واجهة ويب Kong Manager المدمجة على المنفذ 8002.
دعم متعدد البروتوكولات
توجيه حركة مرور HTTP وHTTPS وgRPC وWebSocket وTCP عبر بوابة واحدة مع موازنة تحميل تراعي البروتوكول.
لماذا تشغّل Kong على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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