نشر OrangeHRM بنقرة واحدة.
نظام إدارة الموارد البشرية مفتوح المصدر لإدارة الموظفين والإجازات والتوظيف وسير عمل الموارد البشرية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OrangeHRM
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OrangeHRM
OrangeHRM هو نظام مفتوح المصدر بالكامل لإدارة الموارد البشرية تستخدمه آلاف المنظمات حول العالم. يغطي دورة حياة الموارد البشرية الكاملة — من سجلات الموظفين وإدارة الإجازات إلى مراجعات الأداء ومسارات التوظيف وتتبع الوقت — في تطبيق واحد مستضاف ذاتيًا.
استضافة OrangeHRM على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات الموظفين ومعلومات الرواتب وسجلات الموارد البشرية تحت سيطرتك المباشرة بدون رسوم SaaS لكل مستخدم. تحصل على وصول كامل إلى قاعدة البيانات لإعداد التقارير المخصصة وعمليات التكامل، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة لبيانات القوى العاملة الحساسة.
الميزات الرئيسية لـ OrangeHRM
إدارة الموظفين
احتفظ بدليل موظفين مركزي يتضمن سجل الوظائف والمستندات والمؤهلات والهيكل التنظيمي في مكان واحد.
الإجازات والحضور
إدارة استحقاقات الإجازات، وسير عمل الموافقات، وتقاويم العطلات، وسجلات الحضور عبر القوى العاملة لديك بالكامل.
وحدة التوظيف
تتبع الشواغر الوظيفية، وطلبات المرشحين، ومراحل المقابلات، وقرارات التوظيف دون الحاجة إلى أداة ATS منفصلة.
مراجعات الأداء
إدارة دورات تقييم منظمة مع تحديد الأهداف، وملاحظات 360 درجة، وسير عمل مراجعة قابل للتكوين.
تتبع الوقت والمشاريع
سجل ساعات العمل للمشاريع والعملاء، مع سير عمل الموافقات وتقارير قابلة للتصدير لأغراض الفوترة أو كشوف المرتبات.
لماذا تشغّل OrangeHRM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."