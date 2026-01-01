OrangeHRM هو نظام مفتوح المصدر بالكامل لإدارة الموارد البشرية تستخدمه آلاف المنظمات حول العالم. يغطي دورة حياة الموارد البشرية الكاملة — من سجلات الموظفين وإدارة الإجازات إلى مراجعات الأداء ومسارات التوظيف وتتبع الوقت — في تطبيق واحد مستضاف ذاتيًا.

استضافة OrangeHRM على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات الموظفين ومعلومات الرواتب وسجلات الموارد البشرية تحت سيطرتك المباشرة بدون رسوم SaaS لكل مستخدم. تحصل على وصول كامل إلى قاعدة البيانات لإعداد التقارير المخصصة وعمليات التكامل، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة لبيانات القوى العاملة الحساسة.