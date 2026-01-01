نشر M3DB بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات موزعة للسلاسل الزمنية وواجهة خلفية للتخزين عن بعد لـ Prometheus تم بناؤها في أوبر لمقاييس عالمية النطاق.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام M3DB
M3DB هي قاعدة بيانات موزعة مفتوحة المصدر للسلاسل الزمنية تم بناؤها في الأصل في أوبر لاستيعاب وتخزين والاستعلام عن مليارات المقاييس في الثانية عبر آلاف المضيفين. تجمع بين منسق مدمج مدعوم بـ etcd ومحرك TSDB عالي الضغط مصمم خصيصًا لأعباء عمل المراقبة، وتكشف عن واجهة برمجة تطبيقات للقراءة والكتابة عن بعد متوافقة مع Prometheus بالإضافة إلى استعلامات PromQL من خلال m3coordinator على المنفذ 7201.
تمنحك استضافة M3DB ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك احتفاظًا طويل الأمد وفعالاً من حيث التكلفة لمقاييس Prometheus و Graphite، وتحكمًا كاملاً في مساحات الأسماء والنسخ المتماثل، وثنائيًا واحدًا يمكنه التوسع من عقدة واحدة إلى مجموعة عالمية متعددة المناطق مع نمو بياناتك.
الميزات الرئيسية لـ M3DB
Prometheus التخزين عن بعد
استخدم M3DB كواجهة خلفية جاهزة وطويلة الأجل لـ Prometheus عبر القراءة عن بعد والكتابة عن بعد، مع الاحتفاظ بسنوات من المقاييس دون أخذ عينات.
محرك استعلام PromQL
استعلم عن المقاييس المخزنة باستخدام PromQL الأصلي عبر m3coordinator، مما يجعل M3DB متوافقًا مع Grafana ولوحات معلومات Prometheus الموجودة.
TSDB عالي الضغط
محرك تخزين عمودي مصمم خصيصًا مع ضغط على غرار Gorilla يحافظ على انخفاض استخدام القرص حتى مع وجود ملايين من السلاسل الزمنية النشطة.
مساحات أسماء قابلة للتكوين
تحديد مساحات أسماء متعددة مع استبقاء مستقل، وأحجام كتل، ودقة لموازنة الاستعلامات السريعة مقابل تكاليف التخزين طويلة الأجل.
etcd مضمن
تأتي صورة العقدة الواحدة مزودة بـ etcd مدمج لتحديد هيكل الكتلة وتوزيعها، مما يلغي الحاجة إلى خدمة تنسيق خارجية.
استيعاب الجرافيت
يتيح استيعاب Graphite Carbon المدمج للفرق دمج مقاييس Graphite و Prometheus في طبقة تخزين واحدة مع واجهة برمجة تطبيقات استعلام موحدة.
لماذا تشغّل M3DB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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