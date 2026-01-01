نشر OmniTools بتثبيت بنقرة واحدة.
مجموعة أدوات ويب مستضافة ذاتيًا تضم أكثر من 80 أداة لتحرير الصور ومعالجة ملفات PDF وتحويل الفيديو وتحويل البيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OmniTools
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OmniTools
يجمع OmniTools أكثر من 80 أداة مساعدة قائمة على المتصفح في تطبيق واحد مستضاف ذاتياً، مما يلغي الحاجة إلى زيارة مواقع تحويل متعددة ومتفرقة عبر الإنترنت. يتوفر تحرير الصور، ودمج ملفات PDF، وقص الفيديو، وتنسيق JSON، وتوليد رموز QR، والمزيد، جميعها من واجهة واحدة متسقة بدون قيود على حجم الملفات أو جدران دفع مميزة.
نظراً لأن جميع المعالجة تتم مباشرة في المتصفح، لا يتم رفع أي ملفات إلى الخادم أبداً. استضافة OmniTools ذاتياً تعني أن المستندات الحساسة تبقى على شبكتك، ويحصل فريقك على أداة نظيفة وخالية من الإعلانات يمكن الوصول إليها من أي جهاز، وتتخلص من مخاطر الخصوصية لمواقع التحويل العامة.
الميزات الرئيسية لـ OmniTools
المعالجة من جانب المتصفح
جميع عمليات الملفات تعمل محليًا في المتصفح — لا يتم تحميل أي شيء إلى الخادم، مما يحافظ على خصوصية المستندات الحساسة.
أدوات الصور & PDF
تغيير حجم الصور وتحويلها وضغطها؛ دمج ملفات PDF وتقسيمها والتعليق عليها دون الحاجة إلى تثبيت برامج سطح المكتب.
أدوات الفيديو والصوت
قص مقاطع الفيديو، استخراج المسارات الصوتية، وتحويلها إلى صيغة GIF مباشرة في المتصفح.
أدوات المطورين للبيانات
تنسيق JSON، والتحويل بين CSV و JSON، والتحقق من صحة XML، وتشفير أو فك تشفير عناوين URL في مكان واحد.
لا إعلانات أو جدران دفع
الاستضافة الذاتية توفر واجهة نظيفة وخالية من المشتتات مع توفر جميع الأدوات التي تزيد عن 80 أداة بالكامل دون أي تكلفة إضافية.
لماذا تشغّل OmniTools على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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