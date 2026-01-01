انشر Paperless-ngx بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة مستندات مفتوح المصدر يقوم بمسح وفهرسة باستخدام التعرف الضوئي على الحروف (OCR) وأرشفة مستنداتك الورقية في مكتبة رقمية قابلة للبحث بالكامل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Paperless-ngx
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Paperless-ngx
Paperless-ngx هو نظام لإدارة المستندات يتم صيانته من قبل المجتمع، يحول المستندات الورقية المادية إلى أرشيف رقمي منظم وقابل للبحث. يقوم بمعالجة الصور الممسوحة ضوئيًا وملفات PDF تلقائيًا باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، ويصنف المستندات ويطبق عليها العلامات (الوسوم) بحيث تصبح كل فاتورة وعقد وإيصال قابلة للبحث الفوري حسب المحتوى. يتعامل Gotenberg و Apache Tika مع مستندات Office والتنسيقات المعقدة التي قد تفوتها مسارات عمل التعرف الضوئي على الحروف (OCR) القياسية.
استضافة Paperless-ngx ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجلاتك المالية الحساسة وعقودك ومستنداتك الشخصية على بنيتك التحتية الخاصة بك — وليس أبدًا على سحابة طرف ثالث. تضمن موارد الخادم الافتراضي الخاص (VPS) المخصصة معالجة سريعة للتعرف الضوئي على الحروف (OCR) حتى لدفعات المستندات الكبيرة، بينما تحمي وحدات التخزين الدائمة أرشيفك وقاعدة بياناتك بالكامل خلال التحديثات وإعادة التشغيل.
الميزات الرئيسية لـ Paperless-ngx
الفهرسة التلقائية لـ OCR
يتم فحص كل مستند يتم تحميله تلقائيًا باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) بحيث تتم فهرسة نصه الكامل والبحث فيه في غضون ثوانٍ من التحميل، بغض النظر عما إذا كان قد وصل كملف PDF أو صورة ممسوحة ضوئيًا.
تصنيف ذكي
يتعلم Paperless-ngx من أنماط مؤسستك ويطبق تلقائيًا العلامات والمراسلين وأنواع المستندات بناءً على المحتوى، مما يقلل الفرز اليدوي إلى ما يقرب من الصفر.
البحث بالنص الكامل
ابحث في المحتوى الكامل لكل مستند في أرشيفك مع التصفية المتقدمة حسب التاريخ، العلامة، المراسل، ونوع المستند لاسترجاع دقيق.
وصول متعدد المستخدمين
ضوابط الأذونات الدقيقة تتيح لعدة مستخدمين مشاركة الأرشيف نفسه مع إمكانية وصول قائمة على الأدوار، مما يجعله مناسبًا للفرق الصغيرة والأسر المنزلية على حد سواء.
دعم المستندات المكتبية
يتعامل تكامل Gotenberg و Apache Tika مع مستندات Word و Excel وتنسيقات Office الأخرى بالإضافة إلى ملفات PDF والصور، مما يمنحك أرشيفًا واحدًا لجميع أنواع المستندات.
لماذا تشغّل Paperless-ngx على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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