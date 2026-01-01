تثبيت Cap بنقرة واحدة.
بديل CAPTCHA مفتوح المصدر يراعي الخصوصية أولاً، يستخدم إثبات العمل بدلاً من الألغاز المرئية — لا تتبع، لا ملفات تعريف الارتباط، لا استدعاءات خارجية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Cap
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Cap
كاب هو بديل خفيف الوزن ومفتوح المصدر لـ CAPTCHA يحمي النماذج وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) من الروبوتات باستخدام إثبات العمل بدلاً من الألغاز المرئية. بدلاً من مطالبة المستخدمين بتحديد إشارات المرور أو ممرات المشاة، يقوم كاب بتشغيل تحدي SHA-256 صامت في WebAssembly — يتم حله في أجزاء من الثانية للمستخدمين الحقيقيين بينما يجعل الإرسال الآلي مكلفًا حسابيًا للروبوتات. لا يتم تعيين ملفات تعريف الارتباط، ولا يتم جمع بيانات سلوكية، ولا تغادر أي طلبات خادمك الخاص.
استضافة كاب ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في حماية الروبوتات الخاصة بك بدون رسوم لكل عملية تحقق وبدون الاعتماد على خدمات مثل Google reCAPTCHA أو Cloudflare Turnstile. توفر لوحة تحكم إدارية تحليلات التحدي وإدارة مفاتيح الموقع.
الميزات الرئيسية لـ Cap
تحديات إثبات العمل
يعمل حساب SHA-256 بصمت في WebAssembly، مما يجعل حماية الروبوتات غير مرئية للمستخدمين الحقيقيين مع زيادة تكلفة الهجمات الآلية.
تتبع صفري
لا يتم تعيين أي ملفات تعريف ارتباط، ولا يتم جمع أي بصمات سلوكية، ولا يتم إرسال أي بيانات إلى خوادم خارجية — متوافق تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) حسب التصميم.
لوحة تحكم الأدمن
مراقبة معدلات إكمال التحديات، وإدارة مفاتيح الموقع، ومراجعة مقاييس نشاط الروبوت من خلال لوحة تحليلات مدمجة.
ودجت خفيف الوزن
الودجت من جانب العميل لا يتجاوز حجمه ~20 كيلوبايت، مما يضيف وزنًا ضئيلًا للصفحة لأي موقع أو تطبيق يقوم بتضمينه.
تصميم API أولاً
تحقق من رموز التحدي من جانب الخادم عبر واجهة برمجة تطبيقات REST بسيطة، مما يجعل Cap قابلاً للدمج مع أي لغة أو إطار عمل.
لماذا تشغّل Cap على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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