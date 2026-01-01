كاب هو بديل خفيف الوزن ومفتوح المصدر لـ CAPTCHA يحمي النماذج وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) من الروبوتات باستخدام إثبات العمل بدلاً من الألغاز المرئية. بدلاً من مطالبة المستخدمين بتحديد إشارات المرور أو ممرات المشاة، يقوم كاب بتشغيل تحدي SHA-256 صامت في WebAssembly — يتم حله في أجزاء من الثانية للمستخدمين الحقيقيين بينما يجعل الإرسال الآلي مكلفًا حسابيًا للروبوتات. لا يتم تعيين ملفات تعريف الارتباط، ولا يتم جمع بيانات سلوكية، ولا تغادر أي طلبات خادمك الخاص.

استضافة كاب ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في حماية الروبوتات الخاصة بك بدون رسوم لكل عملية تحقق وبدون الاعتماد على خدمات مثل Google reCAPTCHA أو Cloudflare Turnstile. توفر لوحة تحكم إدارية تحليلات التحدي وإدارة مفاتيح الموقع.