انشر Downtify بنقرة واحدة.
أداة تنزيل الموسيقى التي تجلب الصوت من يوتيوب باستخدام روابط سبوتيفاي، وتقوم بوسم الملفات تلقائياً بالبيانات الوصفية، وصورة الألبوم، وكلمات الأغاني.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Downtify
Downtify هو تطبيق لتنزيل الموسيقى مستضاف ذاتيًا يربط البيانات الوصفية الغنية لـ Spotify بمكتبة YouTube الصوتية. الصق أي رابط Spotify — سواء كان مقطعًا صوتيًا واحدًا أو ألبومًا أو قائمة تشغيل كاملة — وسيقوم Downtify بجلب الصوت وإثراء الملف الناتج تلقائيًا بغلاف الألبوم ومعلومات الفنان وأرقام المقطوعات وكلمات الأغاني وعلامات النوع.
الواجهة الويب بسيطة عمدًا: أرسل رابطًا، واستقبل ملفًا صوتيًا موسومًا بالكامل. يتم تخزين الملفات التي تم تنزيلها في وحدة تخزين دائمة، مما يسهل دمج المجموعة مع أي مدير لمكتبة الوسائط. تنبيهات سطح المكتب تُعلمك عند انتهاء التنزيلات الكبيرة. الاستضافة الذاتية تمنحك تحكمًا كاملاً في مكتبة الموسيقى الخاصة بك دون الاعتماد على توفر البث أو رسوم البث لكل مقطع.
الميزات الرئيسية لـ Downtify
تنزيلات رابط سبوتيفاي
يقبل روابط Spotify للمسارات الفردية والألبومات وقوائم التشغيل، ثم يجلب الصوت المطابق من يوتيوب تلقائيًا.
وسم البيانات الوصفية الأوتوماتيكي
يضمّن غلاف الألبوم وكلمات الأغاني وتفاصيل الفنان وأرقام المسارات وعلامات النوع في كل ملف تم تنزيله لتنظيم المكتبة بشكل أنيق.
دعم قوائم التشغيل الدفعية
يقوم بتنزيل ألبومات وقوائم تشغيل كاملة في عملية واحدة، مع معالجة إدارة قائمة الانتظار وتتبع التقدم في الخلفية.
إشعارات سطح المكتب
ينبهك عند اكتمال التنزيلات حتى تتمكن من متابعة أعمال أخرى بينما تتم معالجة الدفعات الكبيرة.
تخزين دائم
يحفظ جميع التنزيلات في وحدة تخزين مخصصة تبقى بعد إعادة تشغيل الحاويات وتتكامل مع أدوات مكتبة الوسائط الخارجية.
لماذا تشغّل Downtify على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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