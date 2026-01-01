Downtify هو تطبيق لتنزيل الموسيقى مستضاف ذاتيًا يربط البيانات الوصفية الغنية لـ Spotify بمكتبة YouTube الصوتية. الصق أي رابط Spotify — سواء كان مقطعًا صوتيًا واحدًا أو ألبومًا أو قائمة تشغيل كاملة — وسيقوم Downtify بجلب الصوت وإثراء الملف الناتج تلقائيًا بغلاف الألبوم ومعلومات الفنان وأرقام المقطوعات وكلمات الأغاني وعلامات النوع.

الواجهة الويب بسيطة عمدًا: أرسل رابطًا، واستقبل ملفًا صوتيًا موسومًا بالكامل. يتم تخزين الملفات التي تم تنزيلها في وحدة تخزين دائمة، مما يسهل دمج المجموعة مع أي مدير لمكتبة الوسائط. تنبيهات سطح المكتب تُعلمك عند انتهاء التنزيلات الكبيرة. الاستضافة الذاتية تمنحك تحكمًا كاملاً في مكتبة الموسيقى الخاصة بك دون الاعتماد على توفر البث أو رسوم البث لكل مقطع.