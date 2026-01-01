نشر Invidious بنقرة واحدة.
واجهة أمامية بديلة تحترم الخصوصية ليوتيوب — شاهد مقاطع الفيديو بدون إعلانات أو تتبع أو حساب جوجل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Invidious
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Invidious
Invidious هو واجهة أمامية بديلة مفتوحة المصدر تحترم الخصوصية لموقع يوتيوب، تتيح للمشاهدين مشاهدة مقاطع الفيديو وتصفح القنوات ومتابعة الاشتراكات دون تعريض أنفسهم لتتبع يوتيوب أو إعلاناته أو متطلبات الحساب. تقوم واجهة المستخدم الويب بجلب بيانات الفيديو عبر وكيل من جانب الخادم، لذا لا يرى يوتيوب أبدًا عنوان IP للمشاهد أو بصمة المتصفح أو ملفات تعريف الارتباط للجلسة — يظهر فقط عنوان IP الخاص بنسخة Invidious في سجلات يوتيوب.
استضافة Invidious ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك تجربة مشاهدة يوتيوب شخصية وخالية من الإعلانات بالإضافة إلى القدرة على المشاركة مع الأصدقاء والعائلة. تعيش الاشتراكات وقوائم التشغيل وسجل المشاهدة في قاعدة بيانات PostgreSQL خاصة على خادمك بدلاً من حسابك في Google، وتتيح لك خلاصات RSS متابعة القنوات دون الحاجة إلى فتح youtube.com على الإطلاق.
الميزات الرئيسية لـ Invidious
لا تتبع أو إعلانات
يتم تمرير مقاطع الفيديو عبر الخادم الخاص بك، لذلك لا يرى يوتيوب أبدًا عناوين IP للمشاهدين، أو بصمات المتصفح، أو البيانات السلوكية — ولا توجد إعلانات تظهر قبل التشغيل أو في منتصفه.
لا حاجة لحساب جوجل
شاهد مقاطع الفيديو، واشترك في القنوات، وأنشئ قوائم تشغيل، وتتبع سجل المشاهدة دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى حساب Google أو قبول شروط YouTube.
الاشتراكات والموجزات
اشترك في قنوات يوتيوب عبر حساب محلي على نسخة Invidious الخاصة بك، مع خلاصات RSS اختيارية لمتابعة القنوات في أي قارئ خلاصات.
الجودة واختيار برنامج الترميز
اختر جودة الفيديو، وبرنامج الترميز (VP9، AV1، H.264)، واللغة الصوتية يدويًا بدلاً من ترك الجودة التلقائية في YouTube تقرر لك.
الوضع الداكن والسمات
سمات مدمجة متعددة بما في ذلك وضع مظلم نظيف، بالإضافة إلى واجهة مستخدم مصقولة وبسيطة بدون محرك توصيات يوتيوب أو فوضى الشريط الجانبي.
واجهة برمجة تطبيقات JSON للأدوات
يوفر REST API الشامل بيانات الفيديو ومعلومات القناة ونتائج البحث، مما يسمح للأدوات الخارجية بالتكامل دون الحاجة إلى استخلاص HTML.
لماذا تشغّل Invidious على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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