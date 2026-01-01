انشر Razzia بنقرة واحدة.
منصة مسابقات آنية ذاتية الاستضافة لتشغيل فعاليات مسابقات متعددة اللاعبين من خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
اختر باقة VPS المناسبة لـ Razzia
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Razzia
Razzia هي منصة اختبارات فورية مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا، مصممة للفعاليات المباشرة، وتجمعات الفرق، والجلسات الصفية. يقوم المضيف بإنشاء غرفة ألعاب عبر لوحة تحكم المدير المحمية بكلمة مرور، ويشارك رمز الغرفة مع المشاركين، ويتحكم في وتيرة الاختبار — كل ذلك يعمل في أي متصفح حديث دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق من قبل المشاركين.
استضافة Razzia ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية محتوى الاختبار وبيانات المشاركين، مع عدم وجود رسوم لكل لعبة أو اعتماد على خدمة طرف ثالث. النشر خفيف الوزن ذو الحاوية الواحدة يجعله عمليًا لكل من الفعاليات المخصصة والأنشطة الجماعية المتكررة بانتظام.
الميزات الرئيسية لـ Razzia
متعدد اللاعبين في الوقت الفعلي
اللعب المباشر المدعوم بتقنية WebSocket يقدم الأسئلة والنتائج لجميع المشاركين في وقت واحد بدون أي تأخير ملحوظ، حتى عبر الشبكات المختلفة.
لا يتطلب تطبيق
ينضم المشاركون على الفور عبر أي متصفح حديث باستخدام رمز الغرفة — لا حاجة لحساب، ولا تثبيت، ولا عوائق للتسجيل قبل بدء الاختبار.
لوحة تحكم المدير
الواجهة المحمية بكلمة مرور /manager تمنح المضيف تحكمًا كاملاً في سير اللعبة — بدء الجولات وتقديمها وإنهائها بالسرعة التي تناسبه.
محتوى اختبار مخصص
قم بتعريف الاختبارات كملفات JSON مخزنة على الخادم الخاص بك، مما يمنحك ملكية كاملة للأسئلة والإجابات والتسجيل دون أي قيود من المورد.
غرف متزامنة
قم بتشغيل غرف ألعاب مستقلة متعددة من مثيل واحد، بحيث يمكن لنشر واحد خدمة عدة فرق أو جلسات في نفس الوقت.
لماذا تشغّل Razzia على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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