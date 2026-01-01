Razzia هي منصة اختبارات فورية مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا، مصممة للفعاليات المباشرة، وتجمعات الفرق، والجلسات الصفية. يقوم المضيف بإنشاء غرفة ألعاب عبر لوحة تحكم المدير المحمية بكلمة مرور، ويشارك رمز الغرفة مع المشاركين، ويتحكم في وتيرة الاختبار — كل ذلك يعمل في أي متصفح حديث دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق من قبل المشاركين.

استضافة Razzia ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية محتوى الاختبار وبيانات المشاركين، مع عدم وجود رسوم لكل لعبة أو اعتماد على خدمة طرف ثالث. النشر خفيف الوزن ذو الحاوية الواحدة يجعله عمليًا لكل من الفعاليات المخصصة والأنشطة الجماعية المتكررة بانتظام.