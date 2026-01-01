انشر autobrr بنقرة واحدة.
أداة حديثة لأتمتة التنزيل تراقب قنوات IRC للمفهرسين في الوقت الفعلي لالتقاط التورنت لحظة الإعلان عنها.
اختر باقة VPS المناسبة لـ autobrr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام autobrr
autobrr هي منصة أتمتة تنزيل من الجيل التالي للتورنت و Usenet التي توحد وظائف أدوات مثل autodl-irssi و trackarr و flexget في حل عصري واحد. تتصل بقنوات IRC الخاصة بالفهارس حيث يتم الإعلان عن الإصدارات الجديدة فور تحميلها، وتطبق قواعد التصفية الخاصة بك، وتعيد توجيه ملفات التورنت المطابقة إلى عميل التنزيل الذي اخترته — كل ذلك في الوقت الفعلي، دون تأخير في الاستقصاء.
استضافة autobrr ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تضمن مراقبة قنوات IRC على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باتصالات مستمرة لا يمكن لجهاز منزلي ذي IP ديناميكي أو وقت توقف مجدول الحفاظ عليها بشكل موثوق. التشغيل المستمر على بنية تحتية مخصصة يعني أن الأتمتة الخاصة بك لا تفوت أبدًا نافذة تحميل مجاني (freeleech)، أو إصدارًا بموزعين محدودين (limited-seeder)، أو فرصة نسبة حساسة للوقت (ratio opportunity) على المتتبعات الخاصة.
الميزات الرئيسية لـ autobrr
مراقبة IRC في الوقت الحقيقي
تكتشف الاتصالات المستمرة بقنوات إعلان IRC الخاصة بالمفهرس الإصدارات الجديدة فور رفعها، قبل أن تراها خلاصات RSS أو استقصاءات API.
قواعد تصفية متقدمة
أنشئ فلاتر معقدة بناءً على الحجم والفئة والقائم بالرفع ومجموعة الإصدار والدقة وأنماط التعبير النمطي المخصصة، للحصول على ما تريده بالضبط ولا شيء سواه.
دعم متعدد العملاء
أرسل التورنتات الملتقطة مباشرةً إلى qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, أو مجلدات المراقبة — توجيه فلاتر مختلفة إلى عملاء مختلفين تلقائيًا.
تكامل arr
يتيح التكامل الأصلي مع Radarr و Sonarr و Lidarr و Whisparr لـ autobrr التحقق مما إذا كان الإصدار مطلوبًا بالفعل قبل التنزيل، مما يلغي إهدار النطاق الترددي.
إحصائيات وتاريخ
تتبع عدد التنزيلات، وتصفية معدلات الوصول، والحصول على السجل عبر واجهة الويب حتى تتمكن من ضبط قواعدك وفهم أداء الأتمتة الخاصة بك بمرور الوقت.
لماذا تشغّل autobrr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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