انشر LightRAG بنقرة واحدة.
إطار عمل توليد معزز بالاسترجاع بسيط وسريع يجمع بين البحث المتجهي والرسوم البيانية المعرفية لتحليل المستندات المعقدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LightRAG
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LightRAG
LightRAG هو إطار عمل خفيف الوزن لتوليد النصوص المعزز بالاسترجاع، مصمم لتحليل المستندات المعقدة في مجالات مثل القانون والرعاية الصحية والتمويل. إنه يسد الفجوة بين RAG القائم على المتجهات و RAG القائم على الرسوم البيانية من خلال إدارة الرسوم البيانية المعرفية والتضمينات المتجهة معًا في بنية واحدة مزدوجة المستوى، مما يقلل بشكل كبير من استدعاءات LLM المطلوبة في وقت الفهرسة والاستعلام على حد سواء مقارنةً بتطبيقات GraphRAG المستندة إلى تقارير المجتمع.
تضمن استضافة LightRAG ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء مستنداتك وتضميناتك ورسمك البياني المعرفي تحت سيطرتك الكاملة. اتصل بـ OpenAI أو Azure أو Ollama أو Anthropic أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI، وقم بتحديث قواعد المعرفة بشكل تدريجي دون إعادة بناء الفهرس العام — بحيث تظل البيانات الديناميكية حديثة دون تكاليف إعادة معالجة باهظة.
الميزات الرئيسية لـ LightRAG
استرجاع ثنائي المستوى
تتحد تضمينات المتجهات وكيانات الرسم البياني المعرفي في مسار عمل واحد، متفوقةً على البحث المتجه المسطح في الاستدلال عبر المستندات مع الحفاظ على تكاليف الفهرسة منخفضة.
تحديثات المعرفة التزايدية
تندمج المستندات الجديدة في الرسم البياني الحالي دون إعادة بناء الفهرس العام، لذلك تبقى البيانات الديناميكية حديثة دون إعادة معالجة مكلفة.
دعم مزود LLM متعدد
اتصل بـ OpenAI، أو Azure، أو Ollama، أو Anthropic، أو Bedrock، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI دون إعادة كتابة المطالبات أو إعادة فهرسة مستنداتك.
خمسة أوضاع للاستعلام
التبديل بين استراتيجيات الاسترجاع Naive وLocal وGlobal وHybrid وMix لمطابقة تعقيد الاستعلام مقابل متطلبات زمن الوصول والتكلفة.
واجهة مستخدم ويب مدمجة
لوحة تحكم قائمة على المتصفح لاستيعاب المستندات وتشغيل الاستعلامات وتصور الرسم البياني المعرفي الذي تم إنشاؤه بشكل تفاعلي.
REST API للتكاملات
تتيح لك نقاط نهاية REST المصادق عليها تضمين LightRAG في التطبيقات الحالية وأتمتة مسارات استيعاب المستندات.
لماذا تشغّل LightRAG على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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