LightRAG هو إطار عمل خفيف الوزن لتوليد النصوص المعزز بالاسترجاع، مصمم لتحليل المستندات المعقدة في مجالات مثل القانون والرعاية الصحية والتمويل. إنه يسد الفجوة بين RAG القائم على المتجهات و RAG القائم على الرسوم البيانية من خلال إدارة الرسوم البيانية المعرفية والتضمينات المتجهة معًا في بنية واحدة مزدوجة المستوى، مما يقلل بشكل كبير من استدعاءات LLM المطلوبة في وقت الفهرسة والاستعلام على حد سواء مقارنةً بتطبيقات GraphRAG المستندة إلى تقارير المجتمع.

تضمن استضافة LightRAG ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء مستنداتك وتضميناتك ورسمك البياني المعرفي تحت سيطرتك الكاملة. اتصل بـ OpenAI أو Azure أو Ollama أو Anthropic أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI، وقم بتحديث قواعد المعرفة بشكل تدريجي دون إعادة بناء الفهرس العام — بحيث تظل البيانات الديناميكية حديثة دون تكاليف إعادة معالجة باهظة.