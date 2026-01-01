Cockpit هو نظام حديث لإدارة المحتوى بدون واجهة أمامية مصمم لسير عمل المطورين. يوفر واجهة نظيفة وبديهية لتحديد أنواع المحتوى والمجموعات والعناصر الفردية، ثم يقوم تلقائيًا بإنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful وGraphQL لكل نموذج محتوى — لا يتطلب أي كود API مخصص. يعني حجمه الخفيف عمليات نشر أسرع واستهلاكًا أقل للموارد مقارنة بمنصات إدارة المحتوى التقليدية.

استضافة Cockpit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المحتوى التحريري وبيانات المستخدم ورموز API ضمن بنيتك التحتية الخاصة. تحتفظ بالتحكم الكامل في حدود معدل API والمصادقة والتخزين أثناء تقديم المحتوى إلى أي إطار عمل للواجهة الأمامية — React، Vue، Angular، تطبيقات الهاتف المحمول، أو مولدات المواقع الثابتة مثل Next.js و Gatsby.