انشر Cockpit CMS بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى بلا رأس خفيف الوزن ومصمم بواجهة برمجة التطبيقات أولاً للمطورين الذين يحتاجون إلى نمذجة محتوى مرنة دون أعباء أنظمة إدارة المحتوى المتكاملة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Cockpit CMS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Cockpit CMS
Cockpit هو نظام حديث لإدارة المحتوى بدون واجهة أمامية مصمم لسير عمل المطورين. يوفر واجهة نظيفة وبديهية لتحديد أنواع المحتوى والمجموعات والعناصر الفردية، ثم يقوم تلقائيًا بإنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful وGraphQL لكل نموذج محتوى — لا يتطلب أي كود API مخصص. يعني حجمه الخفيف عمليات نشر أسرع واستهلاكًا أقل للموارد مقارنة بمنصات إدارة المحتوى التقليدية.
استضافة Cockpit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المحتوى التحريري وبيانات المستخدم ورموز API ضمن بنيتك التحتية الخاصة. تحتفظ بالتحكم الكامل في حدود معدل API والمصادقة والتخزين أثناء تقديم المحتوى إلى أي إطار عمل للواجهة الأمامية — React، Vue، Angular، تطبيقات الهاتف المحمول، أو مولدات المواقع الثابتة مثل Next.js و Gatsby.
الميزات الرئيسية لـ Cockpit CMS
توصيل المحتوى المعتمد على API أولاً
تحصل كل مجموعة محتوى تلقائيًا على نقاط نهاية REST و GraphQL، جاهزة لتغذية أي تطبيق واجهة أمامية أو تطبيق جوال.
نمذجة المحتوى المرنة
حدد أنواع الحقول المخصصة، والهياكل المتداخلة، وعلاقات المحتوى دون كتابة ترحيلات المخطط.
دعم متعدد اللغات
إدارة المحتوى الموطّن بشكل أصلي للمواقع الدولية دون الحاجة إلى إضافات إضافية أو خدمات ترجمة خارجية.
صلاحيات مبنية على الدور
قم بتعيين مستويات وصول دقيقة للمحررين والمساهمين وعملاء API بحيث لا يصل كل دور إلا إلى ما يجب أن يصل إليه.
تكامل الويب هوك
تشغيل مهام سير العمل المؤتمتة وإبطال ذاكرة التخزين المؤقت عند تغييرات المحتوى باستخدام نقاط نهاية webhook قابلة للتكوين.
لماذا تشغّل Cockpit CMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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