نشر واجهة برمجة تطبيقات جديدة بتثبيت بنقرة واحدة.
بوابة LLM موحدة لإدارة موفري الذكاء الاصطناعي المتعددين مع تتبع الاستخدام والتحكم في الوصول وموازنة التحميل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ New API
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام New API
New API هي بوابة LLM مفتوحة المصدر توفر نقطة وصول واحدة لـ OpenAI، وAnthropic Claude، وGoogle Gemini، وعشرات من مزودي الذكاء الاصطناعي الآخرين. تقوم بمركزة إدارة مفاتيح API، وتفرض حصص الاستخدام، وتتتبع التكاليف لكل مستخدم أو فريق، وتمكن من تجاوز الفشل وموازنة التحميل عبر المزودين — كل ذلك من خلال لوحة تحكم ويب.
استضافة New API ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد الذكاء الاصطناعي الحساسة وبيانات الاستخدام تحت سيطرتك، ويزيل رسوم البوابة لكل طلب، ويمنحك المرونة لإضافة أو تبديل المزودين دون تغيير رمز تطبيقك.
الميزات الرئيسية لـ New API
بوابة المزود الموحدة
توجيه الطلبات إلى OpenAI و Claude و Gemini ونماذج LLM الأخرى عبر نقطة نهاية واحدة، مع تبديل المزودين دون تغيير رمز تطبيقك.
تتبع الاستخدام والحصص
راقب استهلاك الرموز والتكاليف لكل مستخدم أو فريق أو مشروع، وحدد حدودًا قصوى صارمة لمنع الإنفاق غير المتوقع على الذكاء الاصطناعي عبر مؤسستك.
موازنة التحميل وتجاوز الفشل
وزع الطلبات عبر قنوات مزود متعددة والرجوع تلقائيًا إلى البدائل عندما يكون المزود غير متاح، مما يزيد من وقت التشغيل إلى أقصى حد.
التحكم في الوصول المستند إلى الرموز المميزة
إصدار رموز API للفرق والتطبيقات دون الكشف عن بيانات اعتماد المزود الفعلية الخاصة بك، مع الحفاظ على سرية المعلومات مركزية وقابلة للإلغاء في أي وقت.
لوحة تحكم الويب
إدارة القنوات والمستخدمين والحصص عبر واجهة ويب مدمجة مع سجلات الاستخدام في الوقت الفعلي وتحليلات الاستهلاك.
لماذا تشغّل New API على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."