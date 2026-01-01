New API هي بوابة LLM مفتوحة المصدر توفر نقطة وصول واحدة لـ OpenAI، وAnthropic Claude، وGoogle Gemini، وعشرات من مزودي الذكاء الاصطناعي الآخرين. تقوم بمركزة إدارة مفاتيح API، وتفرض حصص الاستخدام، وتتتبع التكاليف لكل مستخدم أو فريق، وتمكن من تجاوز الفشل وموازنة التحميل عبر المزودين — كل ذلك من خلال لوحة تحكم ويب.

استضافة New API ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد الذكاء الاصطناعي الحساسة وبيانات الاستخدام تحت سيطرتك، ويزيل رسوم البوابة لكل طلب، ويمنحك المرونة لإضافة أو تبديل المزودين دون تغيير رمز تطبيقك.