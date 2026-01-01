نشر Tinode بنقرة واحدة.
منصة مراسلة فورية مفتوحة المصدر مع عملاء للهاتف المحمول والويب، ودردشة في الوقت الفعلي، ودعم التشفير الشامل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Tinode
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Tinode
Tinode هو منصة مراسلة فورية مفتوحة المصدر بالكامل توفر حزمة متكاملة — خادم خلفي (backend) بلغة Go، وعملاء رسميين للويب وiOS وأندرويد وسطح المكتب، وواجهة برمجة تطبيقات gRPC للتكاملات المخصصة. يدعم المراسلة الفردية والجماعية، ومؤشرات الكتابة، وإيصالات القراءة، ومرفقات الملفات، والتشفير الاختياري من طرف إلى طرف، مما يجلب مجموعة ميزات منصات المراسلة التجارية إلى البنية التحتية التي تمتلكها.
استضافة Tinode ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن محادثاتك وبيانات المستخدمين وعمليات نقل الملفات لا تصل أبدًا إلى خدمة مراسلة تابعة لجهة خارجية. استخدم عميل الويب المدمج مباشرة بعد النشر أو اربط تطبيقاتك المحمولة والويب الخاصة بك عبر واجهة برمجة تطبيقات gRPC أو REST.
الميزات الرئيسية لـ Tinode
مراسلة في الوقت الحقيقي
يقدم رسائل فورية مع مؤشرات الكتابة وإيصالات القراءة وتفاعلات الرسائل عبر عملاء الويب و iOS و Android وسطح المكتب في وقت واحد.
محادثات ومجموعات القنوات
إنشاء محادثات جماعية مع عضوية قابلة للتكوين، وأدوار، وأذونات للفرق والمجتمعات من أي حجم.
التشفير الشامل
يحافظ تشفير E2E الاختياري على خصوصية محتوى الرسائل — بحيث لا يمكن قراءتها من قبل الخادم أو أي وسيط، حتى الخاص بك.
مشاركة الملفات والوسائط
شارك الصور والملفات والمرفقات مباشرة في المحادثات، المخزنة على نظام الملفات الخاص بك أو في سلة متوافقة مع S3.
مكالمات الفيديو والصوت
دعم WebRTC المدمج كيخليك دير مكالمات الفيديو والصوت مباشرةً فواجهة الشات بلا ما تحتاج تبدل لتطبيق آخر.
gRPC و REST API
تتيح لك واجهات برمجة تطبيقات gRPC وREST الكاملة تضمين مراسلة Tinode في تطبيقات مخصصة أو دمجها مع سير عمل الأعمال الحالي.
لماذا تشغّل Tinode على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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