Tinode هو منصة مراسلة فورية مفتوحة المصدر بالكامل توفر حزمة متكاملة — خادم خلفي (backend) بلغة Go، وعملاء رسميين للويب وiOS وأندرويد وسطح المكتب، وواجهة برمجة تطبيقات gRPC للتكاملات المخصصة. يدعم المراسلة الفردية والجماعية، ومؤشرات الكتابة، وإيصالات القراءة، ومرفقات الملفات، والتشفير الاختياري من طرف إلى طرف، مما يجلب مجموعة ميزات منصات المراسلة التجارية إلى البنية التحتية التي تمتلكها.

استضافة Tinode ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن محادثاتك وبيانات المستخدمين وعمليات نقل الملفات لا تصل أبدًا إلى خدمة مراسلة تابعة لجهة خارجية. استخدم عميل الويب المدمج مباشرة بعد النشر أو اربط تطبيقاتك المحمولة والويب الخاصة بك عبر واجهة برمجة تطبيقات gRPC أو REST.