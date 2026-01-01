نشر SearXNG بنقرة واحدة.
محرك بحث وصفي يحترم الخصوصية يجمع النتائج من عشرات المصادر دون تخزين الاستعلامات أو تتبع المستخدمين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SearXNG
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SearXNG
SearXNG هو محرك بحث وصفي يركز على الخصوصية، يستعلم من Google وBing وDuckDuckGo وعشرات من مزودي البحث الآخرين في وقت واحد، ويعيد نتائج مجمعة دون بناء ملف تعريف للمستخدم أو تخزين سجل البحث. على عكس محركات البحث التجارية التي تحقق الدخل من الاستعلامات من خلال التنميط واستهداف الإعلانات، يوفر SearXNG وصولاً غير مفلتر إلى معلومات الويب.
الاستضافة الذاتية تعني أن عمليات البحث الخاصة بك تمر عبر بنية تحتية تتحكم فيها أنت بدلاً من المثيلات العامة التي تديرها جهات غير معروفة. أنت تقرر أي مزودي بحث يتم تضمينهم، وكيفية تصفية النتائج، ومن يمكنه الوصول إلى مثيلك — دون الاعتماد على خوادم المجتمع المشتركة التي قد تواجه فترات توقف أو تحديدًا للمعدل.
الميزات الرئيسية لـ SearXNG
عدم تسجيل الاستعلامات
لا يتم تخزين عمليات البحث أو ربطها بهويتك، مما يلغي التنميط والتتبع السلوكي المتأصل في محركات البحث التجارية.
تجميع متعدد المصادر
تستعلم عن عشرات محركات البحث في آن واحد، مما يقلل من تحيز النتائج ويوفر تغطية أوسع مما يوفره أي مزود واحد.
محركات قابلة للتكوين
اختر بالضبط مزودي البحث الذين تريد تضمينهم أو استبعادهم، لتخصيص مزيج النتائج ليناسب احتياجاتك البحثية وتفضيلات الخصوصية الخاصة بك.
بحث الفئات
فئات بحث مخصصة للويب، والصور، والفيديو، والأخبار، والمصادر المتخصصة تحافظ على النتائج ذات الصلة بنوع المحتوى الذي تحتاجه.
لا ملفات تعريف الارتباط أو التتبع
يعمل بدون ملفات تعريف الارتباط أو نصوص التتبع، مما يجعله مناسبًا للأبحاث الحساسة للخصوصية والاستخدام في البيئات المقيدة.
لماذا تشغّل SearXNG على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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