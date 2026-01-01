انشر TiddlyWiki بنقرة واحدة.
دفتر ملاحظات شخصي غير خطي مفتوح المصدر لالتقاط المعلومات وتنظيمها ومشاركتها بطريقتك الخاصة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ TiddlyWiki
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام TiddlyWiki
TiddlyWiki هو ويكي فريد مفتوح المصدر يخزن كل شيء كوحدات فردية تسمى tiddlers — ملاحظات، مهام، صور، مقتطفات برمجية، وأي قطعة أخرى من المعلومات. على عكس أدوات تدوين الملاحظات الهرمية، يمكن ربط tiddlers ووسمها وتضمينها بحرية، بحيث تنمو قاعدة معارفك بشكل عضوي دون إجبار المحتوى على الدخول في مجلدات أو فئات.
استضافة TiddlyWiki ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على خصوصية ملاحظاتك وقاعدة معارفك الشخصية بالكامل، ويجعلها متاحة من أي متصفح. يعمل هذا النشر على تشغيل TiddlyWiki في وضع الخادم، مما يوفر مزامنة متعددة الأجهزة وتخزينًا دائمًا مدعومًا بوحدة تخزين مسماة — لذلك لا تُفقد tiddlers الخاصة بك أبدًا بين عمليات إعادة تشغيل الحاويات.
الميزات الرئيسية لـ TiddlyWiki
بنية ملاحظات غير خطية
ترتبط وتتضمن Tiddlers بعضها البعض بحرية، حتى تتمكن من بناء رسم بياني معرفي دون أن تُجبر على استخدام مجلدات أو تسلسلات هرمية جامدة.
الوسم والتصفية
وسم أي تيدلر واستخدم لغة التصفية القوية لإنشاء قوائم وجداول وعروض ديناميكية تتحدث تلقائيًا كلما أضفت محتوى.
نص الويكي والماكرو
تدعم لغة ترميز TiddlyWiki التضمين (transclusion) والماكرو (macros) والأدوات المخصصة (custom widgets) حتى تتمكن من بناء قوالب ومكونات قابلة لإعادة الاستخدام عبر الويكي الخاص بك.
وضع الخادم المستمر
يعمل هذا النشر على Node.js، ويحفظ كل تغيير على القرص فورًا، لذا فإن ملاحظاتك دائمة ويمكن الوصول إليها من أي جهاز مزود بمتصفح.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
قم بتوسيع TiddlyWiki باستخدام الإضافات لعرض Markdown، وتمييز بناء جملة التعليمات البرمجية، ولوحات كانبان، والرسوم البيانية، والعديد من الميزات الأخرى من مكتبة الإضافات.
لماذا تشغّل TiddlyWiki على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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