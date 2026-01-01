نشر ArangoDB بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات أصلية متعددة النماذج تدعم الرسوم البيانية والمستندات وبيانات المفتاح والقيمة من خلال لغة استعلام موحدة واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ArangoDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ArangoDB
ArangoDB هو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر، متعددة النماذج الأصلية تتعامل مع الرسوم البيانية والمستندات وبيانات المفتاح والقيمة ضمن محرك واحد. على عكس قواعد البيانات المتخصصة التي تقيدك بنموذج بيانات واحد، يتيح لك ArangoDB مزج النماذج في استعلام واحد باستخدام AQL (لغة استعلام ArangoDB)، مما يلغي عبء صيانة أنظمة منفصلة لأنواع البيانات المختلفة.
يمنحك استضافة ArangoDB ذاتيًا تحكمًا كاملاً في بياناتك ومخططك وتحسين الأداء بدون رسوم ترخيص أو قيود على الاستخدام. توفر واجهة الويب المدمجة استكشافًا مرئيًا للرسوم البيانية، وتنفيذ الاستعلامات، وإدارة المجموعات، ومراقبة الخادم دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية.
الميزات الرئيسية لـ ArangoDB
استعلامات متعددة النماذج
استعلم عن الرسوم البيانية والمستندات وبيانات المفتاح-القيمة معًا في عبارة AQL واحدة دون الحاجة إلى الربط عبر قواعد بيانات منفصلة.
اجتياز الرسم البياني
استكشف العلاقات عبر ملايين العقد المتصلة باستخدام خوارزميات الرسم البياني الأصلية بما في ذلك أقصر مسار، ومسارات k-الأقصر، ومطابقة الأنماط.
واجهة مستخدم الويب المدمجة
إدارة المجموعات، وتشغيل الاستعلامات، وتصور الرسوم البيانية، ومراقبة أداء الخادم من لوحة تحكم يمكن الوصول إليها عبر المتصفح على المنفذ 8529.
مخطط مرن
تخزين مستندات JSON بدون مخطط أو فرض بنية لكل مجموعة، مع التكيف مع متطلبات البيانات المتغيرة بدون ترحيلات.
AQL القوة
تجمع لغة استعلام ArangoDB بين اجتيازات الرسم البياني، وتصفية المستندات، والتجميعات في بناء جملة معبرة وسهلة القراءة وقريبة من SQL.
لماذا تشغّل ArangoDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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