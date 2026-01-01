DumbDrop هو تطبيق بسيط للغاية لرفع الملفات من DumbWare.io، مبني على فكرة أن مشاركة الملفات مع خادم لا ينبغي أن تتطلب نظام حساب، أو مخزن كائنات، أو اشتراك سحابي. الواجهة هي منطقة إسقاط واحدة — اسحب الملفات إليها، وستهبط على القرص في دليل تحميل مهيأ تتحكم فيه بالكامل.

على الرغم من صغر حجمه، يقدم DumbDrop ميزات إضافية عملية مثل حماية اختيارية برقم تعريف شخصي (PIN)، ودعم رفع الدلائل، وحدود حجم قابلة للتكوين، وتصفية امتدادات الملفات، وإشعارات Apprise. الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تحافظ على خصوصية الملفات المرفوعة، وتزيل رسوم النقل لكل جيجابايت من خدمات الطرف الثالث، وتوفر لك نقطة تسليم موثوقة للمتعاونين الذين ليس لديهم وصول إلى shell أو SFTP.