انشر DumbDrop بنقرة واحدة.
أداة تحميل ملفات بالسحب والإفلات بسيطة للغاية تسقط الملفات مباشرة في مجلد — لا قاعدة بيانات، لا حسابات، لا تعقيدات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ DumbDrop
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام DumbDrop
DumbDrop هو تطبيق بسيط للغاية لرفع الملفات من DumbWare.io، مبني على فكرة أن مشاركة الملفات مع خادم لا ينبغي أن تتطلب نظام حساب، أو مخزن كائنات، أو اشتراك سحابي. الواجهة هي منطقة إسقاط واحدة — اسحب الملفات إليها، وستهبط على القرص في دليل تحميل مهيأ تتحكم فيه بالكامل.
على الرغم من صغر حجمه، يقدم DumbDrop ميزات إضافية عملية مثل حماية اختيارية برقم تعريف شخصي (PIN)، ودعم رفع الدلائل، وحدود حجم قابلة للتكوين، وتصفية امتدادات الملفات، وإشعارات Apprise. الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تحافظ على خصوصية الملفات المرفوعة، وتزيل رسوم النقل لكل جيجابايت من خدمات الطرف الثالث، وتوفر لك نقطة تسليم موثوقة للمتعاونين الذين ليس لديهم وصول إلى shell أو SFTP.
الميزات الرئيسية لـ DumbDrop
تحميلات السحب والإفلات
اسحب ملفًا واحدًا أو عدة ملفات أو مجلدًا كاملاً إلى الصفحة وسيتم الحفاظ على بنية الدليل الأصلية على القرص.
لا حاجة لقاعدة بيانات
تُكتب الملفات المحملة مباشرة إلى دليل مُثبّت، لذا فإن النسخ الاحتياطية هي مجرد نسخ للمجلدات ولا يوجد ما يستدعي الترحيل.
حماية PIN اختيارية
قم بتعيين رقم تعريف شخصي (PIN) مكون من 4 إلى 10 أرقام لتقييد عمليات التحميل على الخوادم المشتركة دون الحاجة إلى إعداد نظام مصادقة كامل.
إشعارات الإبلاغ
احصل على إشعارات عبر أي قناة مدعومة من Apprise في كل مرة يصل فيها ملف جديد، مع قوالب قابلة للتخصيص لاسم الملف، الحجم، واستخدام التخزين.
قائمة الملفات وتنظيفها
قم بتمكين متصفح الملفات الاختياري لتنزيل أو حذف الملفات المحملة مباشرة من واجهة الويب دون الحاجة إلى الوصول عبر SSH.
حدود الامتداد والحجم
قيّد أنواع الملفات المقبولة وحدد أحجام التحميل للحفاظ على منطقة الإفلات متوافقة مع كيفية نيتك استخدامها.
لماذا تشغّل DumbDrop على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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