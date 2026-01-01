انشر Paisa بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع مالي شخصي مفتوح المصدر يستخدم المحاسبة مزدوجة القيد لتوفير رؤية كاملة للأصول والمصروفات وصافي الثروة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Paisa
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Paisa
Paisa هو متتبع مالي شخصي مستضاف ذاتيًا مبني على نموذج المحاسبة بالقيد المزدوج. يمنحك صورة دقيقة وكاملة لأموالك — الأصول، الالتزامات، الدخل، المصروفات، وصافي الثروة — يتم تتبعها باستخدام ملفات دفتر يومية نصية بسيطة تمتلكها بالكامل. على عكس تطبيقات التمويل المستندة إلى السحابة، تبقى جميع بياناتك على الخادم الخاص بك بدون رسوم اشتراك وبدون وصول أي طرف ثالث إلى سجلاتك المالية.
تحول واجهة الويب دفتر يومياتك المحاسبي إلى لوحات معلومات تفاعلية: تفاصيل المصروفات حسب الفئة، رسوم بيانية لتوزيع الأصول، توقعات أهداف التقاعد، وتتبع عوائد الاستثمار للصناديق المشتركة والأسهم. يدعم تعدد العملات التعامل مع الأموال الموزعة عبر بلدان مختلفة أو فئات أصول متعددة.
الميزات الرئيسية لـ Paisa
المحاسبة بالقيد المزدوج
يتم تسجيل كل معاملة بقيود مدينة ودائنة متطابقة، مما يوفر لك تتبعًا رياضيًا دقيقًا يكتشف الأخطاء تلقائيًا.
لوحة معلومات صافي الثروة
عرض واحد يجمع كل الأصول والالتزامات بمرور الوقت، موضحًا كيف يتغير وضعك المالي العام شهرًا بعد شهر.
تتبع عائد الاستثمار
تتبع أداء صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم باستخدام حسابات XIRR حتى تعرف دائمًا العائد السنوي الفعلي على كل حيازة.
تحليل الموازنة التقديرية مقابل الفعلية
قارن الإنفاق المخطط له بالمصروفات الفعلية حسب الفئة لتحديد أين تذهب أموالك بالفعل مقابل أين خططت لإنفاقها.
ملفات بيانات نصية عادية
يتم تخزين جميع البيانات المالية في ملفات سجل قابلة للقراءة البشرية يمكنك تحريرها والتحكم في إصداراتها ونسخها احتياطيًا بشكل مستقل عن التطبيق.
لماذا تشغّل Paisa على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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