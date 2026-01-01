Paisa هو متتبع مالي شخصي مستضاف ذاتيًا مبني على نموذج المحاسبة بالقيد المزدوج. يمنحك صورة دقيقة وكاملة لأموالك — الأصول، الالتزامات، الدخل، المصروفات، وصافي الثروة — يتم تتبعها باستخدام ملفات دفتر يومية نصية بسيطة تمتلكها بالكامل. على عكس تطبيقات التمويل المستندة إلى السحابة، تبقى جميع بياناتك على الخادم الخاص بك بدون رسوم اشتراك وبدون وصول أي طرف ثالث إلى سجلاتك المالية.

تحول واجهة الويب دفتر يومياتك المحاسبي إلى لوحات معلومات تفاعلية: تفاصيل المصروفات حسب الفئة، رسوم بيانية لتوزيع الأصول، توقعات أهداف التقاعد، وتتبع عوائد الاستثمار للصناديق المشتركة والأسهم. يدعم تعدد العملات التعامل مع الأموال الموزعة عبر بلدان مختلفة أو فئات أصول متعددة.