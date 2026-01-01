خصم يصل إلى 69% على Paisa

انشر Paisa بتثبيت بنقرة واحدة.

متتبع مالي شخصي مفتوح المصدر يستخدم المحاسبة مزدوجة القيد لتوفير رؤية كاملة للأصول والمصروفات وصافي الثروة.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Paisa بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Paisa

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Paisa

Paisa هو متتبع مالي شخصي مستضاف ذاتيًا مبني على نموذج المحاسبة بالقيد المزدوج. يمنحك صورة دقيقة وكاملة لأموالك — الأصول، الالتزامات، الدخل، المصروفات، وصافي الثروة — يتم تتبعها باستخدام ملفات دفتر يومية نصية بسيطة تمتلكها بالكامل. على عكس تطبيقات التمويل المستندة إلى السحابة، تبقى جميع بياناتك على الخادم الخاص بك بدون رسوم اشتراك وبدون وصول أي طرف ثالث إلى سجلاتك المالية.

تحول واجهة الويب دفتر يومياتك المحاسبي إلى لوحات معلومات تفاعلية: تفاصيل المصروفات حسب الفئة، رسوم بيانية لتوزيع الأصول، توقعات أهداف التقاعد، وتتبع عوائد الاستثمار للصناديق المشتركة والأسهم. يدعم تعدد العملات التعامل مع الأموال الموزعة عبر بلدان مختلفة أو فئات أصول متعددة.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Paisa

المحاسبة بالقيد المزدوج

يتم تسجيل كل معاملة بقيود مدينة ودائنة متطابقة، مما يوفر لك تتبعًا رياضيًا دقيقًا يكتشف الأخطاء تلقائيًا.

لوحة معلومات صافي الثروة

عرض واحد يجمع كل الأصول والالتزامات بمرور الوقت، موضحًا كيف يتغير وضعك المالي العام شهرًا بعد شهر.

تتبع عائد الاستثمار

تتبع أداء صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم باستخدام حسابات XIRR حتى تعرف دائمًا العائد السنوي الفعلي على كل حيازة.

تحليل الموازنة التقديرية مقابل الفعلية

قارن الإنفاق المخطط له بالمصروفات الفعلية حسب الفئة لتحديد أين تذهب أموالك بالفعل مقابل أين خططت لإنفاقها.

ملفات بيانات نصية عادية

يتم تخزين جميع البيانات المالية في ملفات سجل قابلة للقراءة البشرية يمكنك تحريرها والتحكم في إصداراتها ونسخها احتياطيًا بشكل مستقل عن التطبيق.

لماذا تشغّل Paisa على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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