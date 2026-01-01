TensorZero هي منصة LLMOps مفتوحة المصدر تجمع بين بوابة Rust عالية الأداء مع إمكانات المراقبة والتقييمات وسير عمل التحسين المدمجة. على عكس المجموعات المتعددة الأدوات التي تجمع بين وكيل (proxy) ومتتبع (tracer) وخط أنابيب للضبط الدقيق (fine-tuning pipeline)، يتعامل TensorZero مع كل استدلال وإشارة تغذية راجعة وتشغيل تحسين كجزء من حلقة تغذية راجعة واحدة — محولًا حركة مرور الإنتاج إلى مجموعة البيانات التي تحسن مطالباتك ونماذجك وقرارات التوجيه الخاصة بك.

استضافة TensorZero ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المطالبات والتتبعات وبيانات التغذية الراجعة في بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم إضافية لكل مكالمة أو حصص رمزية على المراقبة. يتوسع متجر ClickHouse المضمن لاستيعاب ملايين الاستدلالات بينما تعمل البوابة كوكيل لـ OpenAI وAnthropic وGoogle وAWS Bedrock وعشرات من المزودين الآخرين خلف واجهة برمجة تطبيقات واحدة متوافقة مع OpenAI.