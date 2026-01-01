نشر TensorZero بنقرة واحدة.
بوابة LLMOps مفتوحة المصدر توحد الاستدلال، والمراقبة، والتقييمات، والتحسين في منصة واحدة تعمل بلغة Rust.
اختر باقة VPS المناسبة لـ TensorZero
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام TensorZero
TensorZero هي منصة LLMOps مفتوحة المصدر تجمع بين بوابة Rust عالية الأداء مع إمكانات المراقبة والتقييمات وسير عمل التحسين المدمجة. على عكس المجموعات المتعددة الأدوات التي تجمع بين وكيل (proxy) ومتتبع (tracer) وخط أنابيب للضبط الدقيق (fine-tuning pipeline)، يتعامل TensorZero مع كل استدلال وإشارة تغذية راجعة وتشغيل تحسين كجزء من حلقة تغذية راجعة واحدة — محولًا حركة مرور الإنتاج إلى مجموعة البيانات التي تحسن مطالباتك ونماذجك وقرارات التوجيه الخاصة بك.
استضافة TensorZero ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المطالبات والتتبعات وبيانات التغذية الراجعة في بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم إضافية لكل مكالمة أو حصص رمزية على المراقبة. يتوسع متجر ClickHouse المضمن لاستيعاب ملايين الاستدلالات بينما تعمل البوابة كوكيل لـ OpenAI وAnthropic وGoogle وAWS Bedrock وعشرات من المزودين الآخرين خلف واجهة برمجة تطبيقات واحدة متوافقة مع OpenAI.
الميزات الرئيسية لـ TensorZero
بوابة LLM موحدة
وكّل OpenAI و Anthropic و Google و AWS Bedrock و Azure و vLLM وعشرات من المزودين الآخرين من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة متوافقة مع OpenAI، مكتوبة بلغة Rust عالية الأداء.
قابلية المراقبة المدمجة
يتم التقاط كل عملية استدلال تلقائيًا في ClickHouse مع المدخلات والمخرجات الكاملة، وزمن الاستجابة، والتكلفة — لا توجد حاجة لخدمة تتبع منفصلة.
حلقة التغذية الراجعة للإنتاج
أرفق ملاحظات المستخدم وتقييماته ومقاييسه بأي استدلال لبناء مجموعة البيانات المصنفة التي تدفع تحسين المطالبة والنموذج.
التحسين المؤتمت
قم بتشغيل مهام سير العمل المضمنة لضبط النماذج بدقة، واستخلاصها من نماذج أكبر، واختبار متغيرات المطالبات مباشرة من حركة المرور الإنتاجية الخاصة بك.
الاستدلال المنظم
حدد المخططات والقوالب والمتغيرات في التعليمات البرمجية بحيث تكون تغييرات المطالبة ذات إصدار، وآمنة من حيث النوع، وقابلة للتوجيه دون إعادة نشر تطبيقك.
مفتوحة المصدر مستضافة ذاتيًا
مرخص بموجب Apache 2.0 ويعمل بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك — مطالباتك، وتتبعك، وبيانات ملاحظاتك لا تغادر خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أبدًا.
لماذا تشغّل TensorZero على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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