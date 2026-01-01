Zabbix هو حل مراقبة مفتوح المصدر من فئة المؤسسات موثوق به من قبل ناسا وسيلزفورس وعشرات الآلاف من المؤسسات لتتبع صحة الشبكات والخوادم والأجهزة الافتراضية والحاويات والخدمات السحابية. يمكن لنسخة واحدة من Zabbix جمع عشرات الآلاف من المقاييس في الثانية عبر الوكلاء و SNMP و IPMI و JMX وفحوصات HTTP والبرامج النصية المخصصة، ثم الكشف عن الحالات الشاذة من خلال المشغلات المعتمدة على القوالب وقواعد التصعيد ولوحات المعلومات الغنية.

استضافة Zabbix ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مقياس وحدث وبيانات اعتماد داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون رسوم ترخيص لكل مضيف أو رسوم خروج البيانات. توفر قاعدة بيانات PostgreSQL المرفقة ووكيل Zabbix حزمة مراقبة كاملة جاهزة لإضافة المضيفين فور انتهاء النشر.