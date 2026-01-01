انشر Zabbix بنقرة واحدة.
مراقبة مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسات للشبكات والخوادم والتطبيقات والخدمات السحابية في منصة موحدة واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Zabbix
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Zabbix
Zabbix هو حل مراقبة مفتوح المصدر من فئة المؤسسات موثوق به من قبل ناسا وسيلزفورس وعشرات الآلاف من المؤسسات لتتبع صحة الشبكات والخوادم والأجهزة الافتراضية والحاويات والخدمات السحابية. يمكن لنسخة واحدة من Zabbix جمع عشرات الآلاف من المقاييس في الثانية عبر الوكلاء و SNMP و IPMI و JMX وفحوصات HTTP والبرامج النصية المخصصة، ثم الكشف عن الحالات الشاذة من خلال المشغلات المعتمدة على القوالب وقواعد التصعيد ولوحات المعلومات الغنية.
استضافة Zabbix ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مقياس وحدث وبيانات اعتماد داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون رسوم ترخيص لكل مضيف أو رسوم خروج البيانات. توفر قاعدة بيانات PostgreSQL المرفقة ووكيل Zabbix حزمة مراقبة كاملة جاهزة لإضافة المضيفين فور انتهاء النشر.
الميزات الرئيسية لـ Zabbix
وكيل وبدون وكيل
جمع المقاييس عبر وكلاء Zabbix الأصليين، و SNMP، IPMI، JMX، SSH، Telnet، وفحوصات HTTP، بلا ما تحتاج تثبت برامج على كل جهاز مراقب.
الاكتشاف التلقائي
اكتشف المضيفين وواجهات الشبكة والخدمات والأجهزة الافتراضية تلقائيًا وطبّق قوالب المراقبة دون الحاجة إلى تهيئة يدوية.
تنبيه مرن
تحديد قواعد التصعيد وإرسال إشعارات إلى Slack، وMicrosoft Teams، وPagerDuty، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة (SMS)، وwebhooks بناءً على الخطورة والمستلم.
الرصد النموذجي
تغطي مئات القوالب الجاهزة قواعد البيانات، وخوادم الويب، وKubernetes، وAWS، وVMware، ومعدات الشبكة، مما يجعل إعداد المضيفين الجدد يستغرق دقائق، لا ساعات.
لوحات معلومات قابلة للتخصيص
أنشئ لوحات معلومات تتضمن رسومًا بيانية وخرائط وعناصر واجهة مستخدم لأهم المضيفين وتقارير اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) المصممة خصيصًا لمشغلي مركز عمليات الشبكة (NOC) أو المطورين أو أصحاب المصلحة التنفيذيين.
مقاييس طويلة الأجل
قم بتخزين البيانات التاريخية والاتجاهات المجمعة في PostgreSQL لسنوات من تخطيط السعة، ومراجعة ما بعد الحوادث، وإعداد تقارير الامتثال.
لماذا تشغّل Zabbix على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
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