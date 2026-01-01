انشر Wealthfolio بنقرة واحدة.
متتبع استثمار شخصي مفتوح المصدر للمحافظ الاستثمارية وصافي الثروة وتحليلات الأداء المالي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Wealthfolio
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Wealthfolio
Wealthfolio هو متتبع استثمار مفتوح المصدر يركز على الخصوصية، يجمع المقتنيات من وسطاء وبنوك متعددة في لوحة تحكم واحدة. يتتبع أداء المحفظة، وصافي الثروة، والأرباح، والدخل، ويقارن عوائدك بمؤشرات مثل S&P 500 — كل ذلك دون إرسال بياناتك المالية إلى سحابة طرف ثالث.
استضافة Wealthfolio ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في سجلاتك المالية. يخزن التطبيق كل شيء في قاعدة بيانات SQLite محلية، مما يجعل النسخ الاحتياطي مباشرًا ويلغي رسوم الاشتراك. مع دعم استيراد ملفات CSV، ومحاكاة مونت كارلو لتخطيط التقاعد، وتوصيات إعادة توازن المحفظة المدمجة، فإنه يغطي النطاق الكامل لإدارة الاستثمار الشخصي.
الميزات الرئيسية لـ Wealthfolio
توحيد الوسطاء المتعددين
تجميع الأصول من وسطاء متعددين وحسابات بنكية في لوحة تحكم موحدة واحدة، مع دعم استيراد ملفات CSV لتسهيل عملية الإعداد.
تحليل أداء المحفظة
قارن أداء الحساب مقابل المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر S&P 500 وتتبع العوائد المرجحة زمنياً عبر سجل استثماراتك بالكامل.
تتبع صافي الثروة
راقب جميع الأصول والالتزامات معًا للحصول على صورة دقيقة ومحدثة لوضعك المالي الإجمالي بمرور الوقت.
مراقبة الأرباح والدخل
تتبع تلقائيًا مدفوعات الأرباح ودخل الفوائد عبر جميع الحيازات، مما يمنحك رؤية واضحة لمصادر دخلك السلبي.
أدوات تخطيط التقاعد
قم بإجراء محاكاة مونت كارلو وتوقعات FIRE لاختبار مدى قوة استراتيجية الادخار الخاصة بك وتقدير متى يمكنك تحقيق الاستقلال المالي.
إعادة توازن المحفظة
حدد نسب تخصيص الأصول المستهدفة وتلقى توصيات إعادة التوازن التي تحافظ على توافق محفظتك مع استراتيجيتك الاستثمارية.
لماذا تشغّل Wealthfolio على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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