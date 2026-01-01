Wealthfolio هو متتبع استثمار مفتوح المصدر يركز على الخصوصية، يجمع المقتنيات من وسطاء وبنوك متعددة في لوحة تحكم واحدة. يتتبع أداء المحفظة، وصافي الثروة، والأرباح، والدخل، ويقارن عوائدك بمؤشرات مثل S&P 500 — كل ذلك دون إرسال بياناتك المالية إلى سحابة طرف ثالث.

استضافة Wealthfolio ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في سجلاتك المالية. يخزن التطبيق كل شيء في قاعدة بيانات SQLite محلية، مما يجعل النسخ الاحتياطي مباشرًا ويلغي رسوم الاشتراك. مع دعم استيراد ملفات CSV، ومحاكاة مونت كارلو لتخطيط التقاعد، وتوصيات إعادة توازن المحفظة المدمجة، فإنه يغطي النطاق الكامل لإدارة الاستثمار الشخصي.