خصم يصل إلى 69% على Bazarr

انشر Bazarr بنقرة واحدة.

رفيق إدارة الترجمة التلقائي لـ Sonarr و Radarr الذي يقوم بتنزيل وترقية الترجمات عبر مكتبة الوسائط الخاصة بك.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD 62.99 /الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Bazarr بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Bazarr

خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,511.76 (السعر العادي MAD 4,103.76). يتم التجديد بسعر MAD 103.99/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,511.76 (السعر العادي MAD 4,103.76). يتم التجديد بسعر MAD 103.99/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Bazarr

Bazarr هو تطبيق مرافق لـ Sonarr و Radarr يقوم بأتمتة سير العمل الكامل لترجمة الوسائط في مكتبتك. يراقب مكتبتك بحثًا عن محتوى جديد ويبحث تلقائيًا عن الترجمات، ويقوم بتنزيلها وتنظيمها باللغات المفضلة لديك عبر أكثر من 20 مزودًا بما في ذلك OpenSubtitles و Subscene و Addic7ed و Podnapisi. عندما تصبح إصدارات أفضل من الترجمات متاحة، يقوم Bazarr بترقيتها تلقائيًا - دون الحاجة إلى البحث اليدوي.

تشغيل Bazarr على VPS مخصص يمنحه وقت تشغيل ثابت وعنوان IP عام موثوق به، مما يلزم للوصول غير المنقطع إلى المزودين - يمكن أن يتم حظر الشبكات المنزلية ذات IP الديناميكي من قبل مزودي الترجمات مع مرور الوقت. مع أدوات مزامنة الترجمات التي تصلح عدم تطابق التوقيت ودعم المسارات الخاصة بالصم SDH، يوفر Bazarr تغطية كاملة للترجمات لكل قطعة من الوسائط في مكتبتك.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Bazarr

تكامل Sonarr و Radarr

يتصل Bazarr مباشرة بإعداد arr الحالي الخاص بك ويقوم تلقائيًا بجلب الترجمات لكل فيلم أو حلقة بمجرد إضافتها إلى مكتبتك.

أكثر من 20 مزود ترجمة

ابحث في OpenSubtitles، Subscene، Addic7ed، Podnapisi، والعديد غيرها بالتزامن لزيادة فرصة العثور على ترجمات دقيقة بلغتك.

ترقيات الجودة التلقائية

عندما يتم إصدار نسخة ترجمة أفضل لمحتوى موجود بالفعل في مكتبتك، يقوم Bazarr باستبدال الملف الحالي تلقائيًا دون أي تدخل يدوي.

مزامنة العنوان الفرعي

تضبط أدوات المزامنة المدمجة توقيت الترجمة ليتناسب مع المسارات الصوتية، مما يصلح السبب الأكثر شيوعًا لشعور الترجمة بأنها غير متزامنة حتى عند تنزيلها من مصادر موثوقة.

دعم ضعاف السمع

فضل مسارات SDH أو CC لتسهيل الوصول — يمكن لـ Bazarr إعطاء الأولوية للترجمات المخصصة لضعاف السمع عبر جميع المزودين لكل عنصر في مكتبتك.

لماذا تشغّل Bazarr على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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