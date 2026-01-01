Bazarr هو تطبيق مرافق لـ Sonarr و Radarr يقوم بأتمتة سير العمل الكامل لترجمة الوسائط في مكتبتك. يراقب مكتبتك بحثًا عن محتوى جديد ويبحث تلقائيًا عن الترجمات، ويقوم بتنزيلها وتنظيمها باللغات المفضلة لديك عبر أكثر من 20 مزودًا بما في ذلك OpenSubtitles و Subscene و Addic7ed و Podnapisi. عندما تصبح إصدارات أفضل من الترجمات متاحة، يقوم Bazarr بترقيتها تلقائيًا - دون الحاجة إلى البحث اليدوي.

تشغيل Bazarr على VPS مخصص يمنحه وقت تشغيل ثابت وعنوان IP عام موثوق به، مما يلزم للوصول غير المنقطع إلى المزودين - يمكن أن يتم حظر الشبكات المنزلية ذات IP الديناميكي من قبل مزودي الترجمات مع مرور الوقت. مع أدوات مزامنة الترجمات التي تصلح عدم تطابق التوقيت ودعم المسارات الخاصة بالصم SDH، يوفر Bazarr تغطية كاملة للترجمات لكل قطعة من الوسائط في مكتبتك.