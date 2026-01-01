انشر Bazarr بنقرة واحدة.
رفيق إدارة الترجمة التلقائي لـ Sonarr و Radarr الذي يقوم بتنزيل وترقية الترجمات عبر مكتبة الوسائط الخاصة بك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Bazarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Bazarr
Bazarr هو تطبيق مرافق لـ Sonarr و Radarr يقوم بأتمتة سير العمل الكامل لترجمة الوسائط في مكتبتك. يراقب مكتبتك بحثًا عن محتوى جديد ويبحث تلقائيًا عن الترجمات، ويقوم بتنزيلها وتنظيمها باللغات المفضلة لديك عبر أكثر من 20 مزودًا بما في ذلك OpenSubtitles و Subscene و Addic7ed و Podnapisi. عندما تصبح إصدارات أفضل من الترجمات متاحة، يقوم Bazarr بترقيتها تلقائيًا - دون الحاجة إلى البحث اليدوي.
تشغيل Bazarr على VPS مخصص يمنحه وقت تشغيل ثابت وعنوان IP عام موثوق به، مما يلزم للوصول غير المنقطع إلى المزودين - يمكن أن يتم حظر الشبكات المنزلية ذات IP الديناميكي من قبل مزودي الترجمات مع مرور الوقت. مع أدوات مزامنة الترجمات التي تصلح عدم تطابق التوقيت ودعم المسارات الخاصة بالصم SDH، يوفر Bazarr تغطية كاملة للترجمات لكل قطعة من الوسائط في مكتبتك.
الميزات الرئيسية لـ Bazarr
تكامل Sonarr و Radarr
يتصل Bazarr مباشرة بإعداد arr الحالي الخاص بك ويقوم تلقائيًا بجلب الترجمات لكل فيلم أو حلقة بمجرد إضافتها إلى مكتبتك.
أكثر من 20 مزود ترجمة
ابحث في OpenSubtitles، Subscene، Addic7ed، Podnapisi، والعديد غيرها بالتزامن لزيادة فرصة العثور على ترجمات دقيقة بلغتك.
ترقيات الجودة التلقائية
عندما يتم إصدار نسخة ترجمة أفضل لمحتوى موجود بالفعل في مكتبتك، يقوم Bazarr باستبدال الملف الحالي تلقائيًا دون أي تدخل يدوي.
مزامنة العنوان الفرعي
تضبط أدوات المزامنة المدمجة توقيت الترجمة ليتناسب مع المسارات الصوتية، مما يصلح السبب الأكثر شيوعًا لشعور الترجمة بأنها غير متزامنة حتى عند تنزيلها من مصادر موثوقة.
دعم ضعاف السمع
فضل مسارات SDH أو CC لتسهيل الوصول — يمكن لـ Bazarr إعطاء الأولوية للترجمات المخصصة لضعاف السمع عبر جميع المزودين لكل عنصر في مكتبتك.
لماذا تشغّل Bazarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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