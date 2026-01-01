انشر ChronoFrame بتثبيت بنقرة واحدة.
معرض صور مستضاف ذاتيًا مع تحليل EXIF تلقائي، وتحديد الموقع الجغرافي العكسي، وخريطة استكشاف تفاعلية للمصورين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ChronoFrame
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ChronoFrame
ChronoFrame هو معرض صور حديث مفتوح المصدر مصمم للمصورين الذين يرغبون في الحصول على منزل جميل ومدرك للبيانات الوصفية لأعمالهم دون تسليمها إلى خدمة سحابية. تم بناؤه على Nuxt 4 مع مسار صور سريع، يقوم تلقائيًا بتحليل بيانات EXIF عند التحميل، ويقوم بتحديد المواقع الجغرافية العكسية لمواقع التصوير، ويولد عناصر نائبة لـ ThumbHash للتحميل الفوري، ويدعم الصور الحية والمتحركة جنبًا إلى جنب مع JPEG و PNG و HEIC/HEIF.
تشغيل ChronoFrame على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على النسخ الأصلية بدقة كاملة، وإحداثيات GPS، وسجل المشاهدة تحت سيطرتك — لا اشتراك، لا قيود على عدد الصور، لا مسح من طرف ثالث. يمكن للصور أن تكون موجودة على القرص المحلي أو أي سلة تخزين متوافقة مع S3، وتحول خريطة الاستكشاف المضمنة كل رحلة إلى جدول زمني قابل للتصفح يوضح مكان التقاط كل إطار.
الميزات الرئيسية لـ ChronoFrame
خريطة استكشاف تفاعلية
كل صورة موسومة جغرافيًا تظهر على خريطة MapLibre تفاعلية، مما يتيح لك تصفح مكتبتك حسب الموقع بدلاً من التمرير عبر جداول زمنية لا نهاية لها.
تحليل EXIF أوتوماتيكي
يتم استخراج وقت الالتقاط، وجسم الكاميرا، والعدسة، والبعد البؤري، وفتحة العدسة، وإحداثيات GPS عند التحميل، وتتم فهرستها للفلترة والبحث السريع.
تحديد الموقع الجغرافي العكسي
يتم تحويل إحداثيات GPS إلى أسماء أماكن مفهومة للبشر عبر Nominatim أو Mapbox، وبذلك يتم تسمية كل صورة بالمدينة والبلد تلقائيًا.
صور حية ومتحركة
يوفر الدعم الأصلي لصور iPhone Live وصور Android المتحركة الحفاظ على الفيديو القصير بجانب الصورة الثابتة، بحيث يتم تشغيل الذكريات كما تم التقاطها.
تخزين واجهات خلفية مرنة
قم بتخزين النسخ الأصلية على القرص المحلي، أو أي تخزين كائنات متوافق مع S3، أو OpenList — قم بتبديل الواجهات الخلفية دون تغيير عنوان URL للمعرض أو فقدان البيانات الوصفية.
لماذا تشغّل ChronoFrame على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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