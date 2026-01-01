انشر بيبرمينت بنقرة واحدة.
نظام تذاكر ومكتب مساعدة مفتوح المصدر لإدارة طلبات العملاء، ومشاكل تكنولوجيا المعلومات الداخلية، وسير عمل الفريق.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Peppermint
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Peppermint
Peppermint هو حل مفتوح المصدر لإدارة التذاكر ومكتب المساعدة، تم بناؤه كبديل خفيف الوزن لـ Zendesk و Jira. يوفر لفرق الدعم وأقسام تكنولوجيا المعلومات والشركات الصغيرة قائمة انتظار واضحة لتسجيل طلبات العملاء، وتتبع المشكلات الداخلية، والتعاون في إيجاد الحلول دون رسوم ترخيص لكل وكيل أو إرسال بيانات المحادثات الحساسة إلى بائع SaaS تابع لجهة خارجية.
تضمن استضافة Peppermint ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل تذكرة وسجل عميل وملاحظة داخلية تحت سيطرتك. تضمن الواجهة الخلفية PostgreSQL المرفقة تخزينًا دائمًا لسجل التذاكر، بينما يمنح دفتر ملاحظات شخصي بصيغة Markdown مع قوائم المهام كل وكيل مساحة خاصة لتنظيم عمله الخاص جنبًا إلى جنب مع قائمة الانتظار المشتركة.
الميزات الرئيسية لـ Peppermint
محرر تذاكر Markdown
قم بإنشاء التذاكر والردود في محرر ماركداون غني مع مرفقات الملفات بحيث تحافظ المحادثات على التنسيق، وكتل التعليمات البرمجية، ولقطات الشاشة.
دفاتر شخصية
يحصل كل وكيل على دفتر ملاحظات خاص يعتمد على لغة Markdown مع قوائم مهام لتتبع العمل الفردي جنبًا إلى جنب مع قائمة انتظار التذاكر المشتركة.
سجل تاريخ العميل
يتم تسجيل كل تفاعل مع العميل في ملفه الشخصي، مما يمنح الوكلاء السياق الكامل للطلبات السابقة قبل الرد على طلب جديد.
الوصول المستند إلى الدور
تسمح أذونات الأدوار الدقيقة للمسؤولين بالتحكم في الوكلاء الذين يمكنهم عرض فئات تذاكر معينة أو التعليق عليها أو حلها.
تكامل REST API
واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة تتيح لك دفع التذاكر من أدوات المراقبة، أو مزامنة البيانات مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs)، أو إنشاء لوحات معلومات مخصصة فوق Peppermint.
واجهة متجاوبة
تم تصميم واجهة المستخدم للشاشات بدءًا من الجوال وحتى 4K حتى يتمكن الوكلاء من فرز التذاكر من أي جهاز دون فقدان قابلية الاستخدام.
لماذا تشغّل Peppermint على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."