Headroom هو برنامج وسيط مفتوح المصدر لضغط السياق لوكلاء الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المدعومة بنماذج اللغة الكبيرة (LLM). يتم نشره كوكيل شفاف، ويقع بين وكيلك وأي نقطة نهاية API متوافقة مع OpenAI، ويقوم تلقائيًا بضغط مخرجات الأدوات والسجلات وأجزاء RAG والملفات وسجل المحادثات — مما يقلل من استخدام الرموز بنسبة 60-95% دون فقدان في دقة الاستجابة.

يتكامل Headroom أصلاً مع Claude Code وCursor وأدوات أخرى متوافقة مع MCP عبر واجهة خادم MCP المدمجة. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تقضي على تعرض البيانات لجهات خارجية وتمنحك تحكمًا كاملاً في الواجهة الخلفية للذكاء الاصطناعي التي تتصل بها وكلاءك.