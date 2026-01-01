انشر Headroom بتثبيت بنقرة واحدة.
وكيل ضغط السياق مفتوح المصدر الذي يقلل من استخدام رموز LLM بنسبة 60-95% لوكلاء الذكاء الاصطناعي وأدوات البرمجة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Headroom
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Headroom
Headroom هو برنامج وسيط مفتوح المصدر لضغط السياق لوكلاء الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المدعومة بنماذج اللغة الكبيرة (LLM). يتم نشره كوكيل شفاف، ويقع بين وكيلك وأي نقطة نهاية API متوافقة مع OpenAI، ويقوم تلقائيًا بضغط مخرجات الأدوات والسجلات وأجزاء RAG والملفات وسجل المحادثات — مما يقلل من استخدام الرموز بنسبة 60-95% دون فقدان في دقة الاستجابة.
يتكامل Headroom أصلاً مع Claude Code وCursor وأدوات أخرى متوافقة مع MCP عبر واجهة خادم MCP المدمجة. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تقضي على تعرض البيانات لجهات خارجية وتمنحك تحكمًا كاملاً في الواجهة الخلفية للذكاء الاصطناعي التي تتصل بها وكلاءك.
الميزات الرئيسية لـ Headroom
توفير هائل في الرموز
يضغط مخرجات الأدوات والسجلات وسجل المحادثات قبل إرسالها إلى LLM، مما يقلل من استخدام الرموز بنسبة 60-95% دون التضحية بالدقة.
وكيل بدون تعليمات برمجية
يعمل كوكيل مباشر بين وكيلك وأي واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAI — لا يلزم إجراء تغييرات على SDK لبدء توفير الرموز المميزة على الفور.
إزالة التكرار السياقي
يزيل التكرارات تلقائيًا للسياق المشترك عبر Claude وCodex وGemini والوكلاء الآخرين الذين يعملون في نفس الجلسة.
دعم خادم MCP
يعرض أدوات الضغط كنقاط نهاية MCP، مدمجًا أصلاً مع Claude Code وCursor وأي وكيل ترميز متوافق مع MCP.
توجيه مخصص للواجهة الخلفية
توجيه الطلبات إلى أي واجهة خلفية متوافقة مع OpenAI عن طريق تهيئة متغير بيئة واحد — لا يلزم إجراء تغييرات على رمز الوكيل.
لماذا تشغّل Headroom على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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