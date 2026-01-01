انشر Para بتثبيت بنقرة واحدة.
إطار عمل خلفي مفتوح المصدر يوفر واجهة برمجة تطبيقات REST بتنسيق JSON لاستمرارية الكائنات، والبحث بالنص الكامل، وتعدد المستأجرين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Para
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Para
Para هو إطار عمل خلفي مفتوح المصدر وقابل للتطوير يتعامل مع استمرارية الكائنات، والبحث بالنص الكامل، والتخزين المؤقت، والمصادقة حتى يتمكن المطورون من التركيز على بناء تطبيقاتهم بدلاً من بنيتها التحتية. يكشف كل شيء من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST JSON نظيفة مؤمنة برموز JWT أو AWS Signature V4، جاهزة لخدمة أي واجهة أمامية أو تطبيق جوال أو خدمة.
يعمل الإعداد الافتراضي بشكل مستقل تمامًا مع قاعدة بيانات H2 مدمجة ومحرك بحث Lucene — لا تتطلب قاعدة بيانات خارجية. يمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) واجهة برمجة تطبيقات خلفية خاصة بدون رسوم لكل طلب، وتحكم كامل في البيانات، ودعم للمكونات الإضافية التي تستبدل PostgreSQL أو MySQL أو MongoDB أو Elasticsearch مع نمو احتياجاتك.
الميزات الرئيسية لـ Para
استمرارية كائن JSON
تخزين واسترجاع والاستعلام عن أي كائن من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة مدعومة بطبقة قاعدة بيانات قابلة للتوصيل تدعم H2 وPostgreSQL وMySQL وMongoDB.
بحث مدمج
يعمل البحث بالنص الكامل المدعوم من Lucene تلقائيًا دون الحاجة إلى أي إعدادات إضافية، مما يتيح البحث الفوري عبر جميع الكائنات المخزنة.
بنية متعددة المستأجرين
عزل البيانات حسب التطبيق مع تعدد المستأجرين المدمج — يحصل كل تطبيق على جدول خاص به، وفهرس بحث، ومساحة اسم ذاكرة تخزين مؤقت.
مصادقة JWT
مصادقة طلبات واجهة برمجة التطبيقات (API) باستخدام رموز JWT المميزة أو توقيع AWS V4، مع إدارة المستخدم المضمنة ودعم تسجيل الدخول الاجتماعي.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
استبدل الواجهات الخلفية الافتراضية H2 و Lucene بـ PostgreSQL أو Elasticsearch أو MongoDB أو Hazelcast باستخدام المكونات الإضافية الرسمية مع نمو احتياجاتك.
لماذا تشغّل Para على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."