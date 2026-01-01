انشر DocuSeal بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة توقيع إلكتروني مجانية ومفتوحة المصدر لإنشاء وإرسال وإدارة مهام سير عمل توقيع المستندات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ DocuSeal
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام DocuSeal
DocuSeal هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر للتوقيع الإلكتروني على المستندات توفر الإمكانات الأساسية للخدمات التجارية مثل DocuSign و PandaDoc — وضع الحقول بالسحب والإفلات، وأنواع توقيع متعددة، وتذكيرات تلقائية، ومسارات تدقيق كاملة — دون تكاليف اشتراك أو رسوم لكل مستند.
استضافة DocuSeal ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن عقودك واتفاقياتك ومستنداتك الموقعة تُخزن بالكامل على بنيتك التحتية الخاصة. لا تمر مستندات العمل الحساسة أبدًا عبر منصة طرف ثالث، مما يبسط الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ومتطلبات حماية البيانات الأخرى مع منحك سعة تخزين ومعالجة مستندات غير محدودة.
الميزات الرئيسية لـ DocuSeal
منشئ النماذج بخاصية السحب والإفلات
ضع حقول التوقيع والأحرف الأولى والتواريخ ومدخلات النماذج المخصصة في أي مكان على ملف PDF باستخدام محرر مرئي — لا حاجة للبرمجة.
أنواع توقيعات متعددة
يمكن للموقعين الرسم أو الكتابة أو تحميل توقيعهم، بما يتناسب مع التفضيلات الشخصية عبر أي جهاز.
إرسال بالجملة
أرسل المستند نفسه إلى مئات الموقعين دفعة واحدة، مما يجعل توزيع العقود الجماعية سريعًا وسهل الإدارة.
تذكيرات آلية
تُرسل إشعارات التوقيع المعلقة تلقائيًا، مما يقلل من المتابعة اليدوية اللازمة لإغلاق المستندات في الوقت المحدد.
قوالب المستندات
احفظ تخطيطات المستندات القابلة لإعادة الاستخدام بحيث يمكن لسير العمل المتكررة مثل اتفاقيات عدم الإفصاح (NDAs) أو نماذج الإعداد أن يتم إطلاقها في ثوانٍ.
لماذا تشغّل DocuSeal على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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