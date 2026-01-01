انشر FreshRSS بنقرة واحدة.
مجمع خلاصات RSS خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا لإدارة جميع مواقع الويب ومصادر الأخبار المفضلة لديك في مكان واحد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ FreshRSS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام FreshRSS
FreshRSS هو مجمع خلاصات RSS و Atom مجاني ومستضاف ذاتيًا يجمع جميع مصادر معلوماتك في واجهة قراءة واحدة وسريعة. تم تصميمه باستخدام PHP ويتطلب الحد الأدنى من الموارد، ويدعم عمليات النشر متعددة المستخدمين، واختصارات لوحة المفاتيح الشاملة، والتصفية المتقدمة، وجلب محتوى المقالات بالكامل — لذلك لن تضطر أبدًا إلى زيارة كل مصدر على حدة. التصميم المتجاوب مع الجوال وتوافق واجهة برمجة التطبيقات (API) مع برامج القراءة الخارجية مثل Reeder و NetNewsWire يجعله بديلاً كاملاً للخدمات المتوقفة مثل Google Reader.
استضافة FreshRSS ذاتيًا على VPS الخاص بك تعني تحديثات الخلاصات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بغض النظر عن اتصالك بالإنترنت المحلي، وخصوصية تامة لعادات القراءة الخاصة بك، وعدم وجود خوارزمية تقرر ما تراه. يتم الاحتفاظ باشتراكاتك وسجل القراءة المنسق بعناية في تخزين دائم، آمن عبر تحديثات الحاويات.
الميزات الرئيسية لـ FreshRSS
دعم متعدد المستخدمين
أنشئ حسابات منفصلة باشتراكات فردية وتفضيلات قراءة، مما يجعله مناسبًا للعائلات والفرق.
تصفية متقدمة
صَفِّ المقالات حسب الكلمات الرئيسية أو المؤلفين أو القواعد المخصصة، وابحث عبر جميع الخلاصات للعثور على أي محتوى على الفور.
APIs القارئ من جهات خارجية
متوافق مع واجهات برمجة تطبيقات Fever و Google Reader بحيث يمكن لتطبيقات الجوال الشهيرة مثل Reeder و Unread المزامنة مع مثيلك.
جلب المقالة الكاملة
استرداد محتوى المقال كاملاً للخلاصات التي تنشر الملخصات فقط، مع الحفاظ على كل شيء قابلاً للقراءة ضمن واجهة واحدة.
OPML استيراد وتصدير
قم بترحيل اشتراكاتك من أي قارئ خلاصات باستخدام ملفات OPML القياسية، دون الحاجة إلى إعادة إدخال يدوية.
لماذا تشغّل FreshRSS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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