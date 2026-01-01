FreshRSS هو مجمع خلاصات RSS و Atom مجاني ومستضاف ذاتيًا يجمع جميع مصادر معلوماتك في واجهة قراءة واحدة وسريعة. تم تصميمه باستخدام PHP ويتطلب الحد الأدنى من الموارد، ويدعم عمليات النشر متعددة المستخدمين، واختصارات لوحة المفاتيح الشاملة، والتصفية المتقدمة، وجلب محتوى المقالات بالكامل — لذلك لن تضطر أبدًا إلى زيارة كل مصدر على حدة. التصميم المتجاوب مع الجوال وتوافق واجهة برمجة التطبيقات (API) مع برامج القراءة الخارجية مثل Reeder و NetNewsWire يجعله بديلاً كاملاً للخدمات المتوقفة مثل Google Reader.

استضافة FreshRSS ذاتيًا على VPS الخاص بك تعني تحديثات الخلاصات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بغض النظر عن اتصالك بالإنترنت المحلي، وخصوصية تامة لعادات القراءة الخاصة بك، وعدم وجود خوارزمية تقرر ما تراه. يتم الاحتفاظ باشتراكاتك وسجل القراءة المنسق بعناية في تخزين دائم، آمن عبر تحديثات الحاويات.