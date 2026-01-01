Koel هو تطبيق بث موسيقى ذاتي الاستضافة يوفر لك تجربة استماع شبيهة بـ Spotify لمجموعتك الموسيقية الخاصة. تم بناؤه باستخدام Laravel و Vue.js، ويوفر تشغيل صوتي سريع الاستجابة، وإدارة للمكتبة، وإنشاء قوائم تشغيل بالكامل في المتصفح — على أي جهاز، دون الحاجة لتثبيت تطبيق.

على عكس خدمات البث السحابية، يحتفظ Koel بموسيقاك على خادمك الخاص بدون اشتراكات، وبدون قيود على المحتوى، وبدون مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة. يمكنك تحميل الملفات مباشرة عبر واجهة الويب أو توجيه Koel إلى دليل موسيقى موجود، وسيتولى معالجة البيانات الوصفية، وجلب صور الألبومات، وتنظيم المكتبة تلقائيًا.