انشر Koel بنقرة واحدة.
خادم بث موسيقى شخصي يحول خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى مشغل موسيقى سحابي خاص بواجهة ويب حديثة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Koel
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Koel
Koel هو تطبيق بث موسيقى ذاتي الاستضافة يوفر لك تجربة استماع شبيهة بـ Spotify لمجموعتك الموسيقية الخاصة. تم بناؤه باستخدام Laravel و Vue.js، ويوفر تشغيل صوتي سريع الاستجابة، وإدارة للمكتبة، وإنشاء قوائم تشغيل بالكامل في المتصفح — على أي جهاز، دون الحاجة لتثبيت تطبيق.
على عكس خدمات البث السحابية، يحتفظ Koel بموسيقاك على خادمك الخاص بدون اشتراكات، وبدون قيود على المحتوى، وبدون مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة. يمكنك تحميل الملفات مباشرة عبر واجهة الويب أو توجيه Koel إلى دليل موسيقى موجود، وسيتولى معالجة البيانات الوصفية، وجلب صور الألبومات، وتنظيم المكتبة تلقائيًا.
الميزات الرئيسية لـ Koel
مشغل الويب الحديث
تطبيق Vue.js أحادي الصفحة يقدم تشغيلًا فوريًا، وإدارة لقائمة الانتظار، واختصارات لوحة المفاتيح من أي متصفح دون تثبيت تطبيق أصلي.
تحميل الملفات عبر المتصفح
أضف الموسيقى إلى مكتبتك عن طريق سحب الملفات إلى المتصفح — لا يتطلب وصول SSH أو FTP أو سطر الأوامر.
Last.fm سكروبلينج
اربط حسابك على Last.fm لتسجيل كل مقطوعة موسيقية تشغلها تلقائيًا وبناء سجل استماع كامل.
دعم متعدد المستخدمين
أنشئ حسابات للعائلة أو الأصدقاء، لكل منهم قوائم تشغيل وسجل استماع منفصلين، وكلهم يتشاركون نفس مكتبة الموسيقى.
إدارة قوائم التشغيل
أنشئ قوائم التشغيل وقم بإدارتها يدويًا أو دع Koel ينشئ قوائم "تم تشغيلها مؤخرًا" والمفضلة تلقائيًا أثناء الاستماع.
لماذا تشغّل Koel على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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