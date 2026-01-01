انشر Syncthing بنقرة واحدة.
مزامنة ملفات مفتوحة المصدر من نظير إلى نظير تحافظ على خصوصية بياناتك وتشفيرها عبر جميع الأجهزة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Syncthing
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Syncthing
Syncthing هو أداة لامركزية لمزامنة الملفات تقوم بمزامنة الملفات باستمرار بين أجهزتك دون الحاجة إلى أي خادم مركزي. تبقى جميع البيانات على أجهزتك ويتم نقلها بتشفير TLS وسرية تامة للأمام — لا يوجد وسيط سحابي، ولا يلزم وجود حساب.
استضافة Syncthing ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تنشئ عقدة مزامنة دائمة تبقى متصلة بالإنترنت 24/7، مما يضمن بقاء جميع أجهزتك محدثة حتى عندما تكون بعضها غير متصل. مع دعم إصدارات المجلدات، ومعالجة التعارضات، وعملاء متعدد المنصات، يعد Syncthing البديل الأول للخصوصية لـ Dropbox و Google Drive.
الميزات الرئيسية لـ Syncthing
لا يوجد خادم مركزي
تتم مزامنة الملفات مباشرة بين أجهزتك بدون تخزين سحابي تابع لجهة خارجية، مما يبقي بياناتك تحت سيطرتك الكاملة.
التشفير الشامل
تستخدم جميع عمليات النقل بروتوكول TLS مع سرية إعادة توجيه مثالية، مما يضمن عدم إمكانية اعتراض ملفاتك أو قراءتها من قبل أي شخص آخر.
أوضاع المجلدات المرنة
قم بتكوين المجلدات كـ "إرسال فقط"، أو "استقبال فقط"، أو "ثنائي الاتجاه" للتحكم بدقة في كيفية تدفق البيانات بين الأجهزة.
إصدارات الملفات
احتفظ بالإصدارات التاريخية للملفات التي تم تغييرها أو حذفها مع سياسات استبقاء قابلة للتكوين للاسترداد من التغييرات العرضية.
عملاء متعددو المنصات
تحافظ التطبيقات الأصلية لأنظمة Linux و Windows و macOS و Android على مزامنة كل جهاز من عقدة VPS دائمة واحدة.
لماذا تشغّل Syncthing على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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