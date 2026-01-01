Syncthing هو أداة لامركزية لمزامنة الملفات تقوم بمزامنة الملفات باستمرار بين أجهزتك دون الحاجة إلى أي خادم مركزي. تبقى جميع البيانات على أجهزتك ويتم نقلها بتشفير TLS وسرية تامة للأمام — لا يوجد وسيط سحابي، ولا يلزم وجود حساب.

استضافة Syncthing ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تنشئ عقدة مزامنة دائمة تبقى متصلة بالإنترنت 24/7، مما يضمن بقاء جميع أجهزتك محدثة حتى عندما تكون بعضها غير متصل. مع دعم إصدارات المجلدات، ومعالجة التعارضات، وعملاء متعدد المنصات، يعد Syncthing البديل الأول للخصوصية لـ Dropbox و Google Drive.