Pastefy هو منصة pastebin ذاتية الاستضافة تمنح المطورين والفرق بديلاً خاصًا وغنيًا بالميزات لخدمات مشاركة الأكواد العامة. مع تمييز بناء الجملة لأكثر من 100 لغة برمجة، وتنظيم المجلدات لمجموعات القصاصات، واللصقات المحمية بكلمة مرور، وانتهاء الصلاحية القابل للتكوين، فإنه يغطي كل سيناريو لمشاركة الأكواد دون إرسال محتوى حساس إلى خوادم طرف ثالث. تتيح واجهة برمجة تطبيقات REST إنشاء قصاصات برمجية من مسارات CI، والمحررات، وسكربتات الأتمتة.

تضمن استضافة Pastefy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API keys)، وبيانات اعتماد قواعد البيانات، والتكوينات الداخلية، والمنطق الخاص بالشركة بالكامل ضمن بنيتك التحتية. وبهذا تتخلص من قيود الحجم ومعدل الاستخدام لخدمات pastebin العامة وتكتسب القدرة على فرض سياسات احتفاظ بالبيانات مخصصة تلبي متطلبات الأمان والامتثال لمؤسستك.