خصم يصل إلى 69% على Pastefy

انشر Pastefy بتثبيت بنقرة واحدة.

pastebin ذاتي الاستضافة مع تمييز بناء الجملة لأكثر من 100 لغة، وتنظيم المجلدات، وحماية بكلمة مرور، وواجهة REST API للوصول البرمجي.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Pastefy بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Pastefy

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Pastefy

Pastefy هو منصة pastebin ذاتية الاستضافة تمنح المطورين والفرق بديلاً خاصًا وغنيًا بالميزات لخدمات مشاركة الأكواد العامة. مع تمييز بناء الجملة لأكثر من 100 لغة برمجة، وتنظيم المجلدات لمجموعات القصاصات، واللصقات المحمية بكلمة مرور، وانتهاء الصلاحية القابل للتكوين، فإنه يغطي كل سيناريو لمشاركة الأكواد دون إرسال محتوى حساس إلى خوادم طرف ثالث. تتيح واجهة برمجة تطبيقات REST إنشاء قصاصات برمجية من مسارات CI، والمحررات، وسكربتات الأتمتة.

تضمن استضافة Pastefy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API keys)، وبيانات اعتماد قواعد البيانات، والتكوينات الداخلية، والمنطق الخاص بالشركة بالكامل ضمن بنيتك التحتية. وبهذا تتخلص من قيود الحجم ومعدل الاستخدام لخدمات pastebin العامة وتكتسب القدرة على فرض سياسات احتفاظ بالبيانات مخصصة تلبي متطلبات الأمان والامتثال لمؤسستك.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Pastefy

تمييز الصياغة

يدعم أكثر من 100 لغة برمجة ولغات ترميز مع تمييز دقيق، مما يجعل الكود المعقد قابلاً للقراءة أثناء المراجعات وجلسات تصحيح الأخطاء والبرمجة الثنائية.

لصقات محمية بكلمة مرور

اقفل المقتطفات الحساسة بكلمة مرور حتى يتمكن المستلمون المصرح لهم فقط من عرض بيانات الاعتماد، أو ملفات التكوين، أو التعليمات البرمجية الخاصة المشتركة أثناء استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

تنظيم المجلدات

تجميع المقتطفات ذات الصلة في مجلدات والاحتفاظ بمجموعات منسقة من القوالب القابلة لإعادة الاستخدام، وأمثلة التكوين، والتطبيقات المرجعية.

لصق تاريخ انتهاء الصلاحية

حدد أوقات انتهاء الصلاحية باش المعلومات الحساسة ديال التصحيح، الرموز المؤقتة، وسجلات الحوادث يتحيدو أوتوماتيكيا بلا ما تحتاج تنظيف يدوي.

وصول REST API

أنشئ واسترد اللصقات برمجياً من مسارات CI/CD، ومكونات المحرر الإضافية، وسكربتات الأتمتة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST مباشرة.

لماذا تشغّل Pastefy على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

Gad Iradufasha
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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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