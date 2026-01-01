انشر Pastefy بتثبيت بنقرة واحدة.
pastebin ذاتي الاستضافة مع تمييز بناء الجملة لأكثر من 100 لغة، وتنظيم المجلدات، وحماية بكلمة مرور، وواجهة REST API للوصول البرمجي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Pastefy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Pastefy
Pastefy هو منصة pastebin ذاتية الاستضافة تمنح المطورين والفرق بديلاً خاصًا وغنيًا بالميزات لخدمات مشاركة الأكواد العامة. مع تمييز بناء الجملة لأكثر من 100 لغة برمجة، وتنظيم المجلدات لمجموعات القصاصات، واللصقات المحمية بكلمة مرور، وانتهاء الصلاحية القابل للتكوين، فإنه يغطي كل سيناريو لمشاركة الأكواد دون إرسال محتوى حساس إلى خوادم طرف ثالث. تتيح واجهة برمجة تطبيقات REST إنشاء قصاصات برمجية من مسارات CI، والمحررات، وسكربتات الأتمتة.
تضمن استضافة Pastefy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API keys)، وبيانات اعتماد قواعد البيانات، والتكوينات الداخلية، والمنطق الخاص بالشركة بالكامل ضمن بنيتك التحتية. وبهذا تتخلص من قيود الحجم ومعدل الاستخدام لخدمات pastebin العامة وتكتسب القدرة على فرض سياسات احتفاظ بالبيانات مخصصة تلبي متطلبات الأمان والامتثال لمؤسستك.
الميزات الرئيسية لـ Pastefy
تمييز الصياغة
يدعم أكثر من 100 لغة برمجة ولغات ترميز مع تمييز دقيق، مما يجعل الكود المعقد قابلاً للقراءة أثناء المراجعات وجلسات تصحيح الأخطاء والبرمجة الثنائية.
لصقات محمية بكلمة مرور
اقفل المقتطفات الحساسة بكلمة مرور حتى يتمكن المستلمون المصرح لهم فقط من عرض بيانات الاعتماد، أو ملفات التكوين، أو التعليمات البرمجية الخاصة المشتركة أثناء استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
تنظيم المجلدات
تجميع المقتطفات ذات الصلة في مجلدات والاحتفاظ بمجموعات منسقة من القوالب القابلة لإعادة الاستخدام، وأمثلة التكوين، والتطبيقات المرجعية.
لصق تاريخ انتهاء الصلاحية
حدد أوقات انتهاء الصلاحية باش المعلومات الحساسة ديال التصحيح، الرموز المؤقتة، وسجلات الحوادث يتحيدو أوتوماتيكيا بلا ما تحتاج تنظيف يدوي.
وصول REST API
أنشئ واسترد اللصقات برمجياً من مسارات CI/CD، ومكونات المحرر الإضافية، وسكربتات الأتمتة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST مباشرة.
لماذا تشغّل Pastefy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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