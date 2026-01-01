WeKnora هو إطار عمل معرفي مفتوح المصدر مدعوم بـ LLM من Tencent، يحول المستندات المبعثرة إلى أصول معرفية قابلة للاستعلام وقادرة على الاستدلال. يجمع بين الإجابة على الأسئلة المستندة إلى RAG، وعامل ReAct للاستدلال متعدد الخطوات، ووضع Wiki الذي يستخلص المستندات الأولية في قاعدة معرفية markdown ذاتية الصيانة مع رسم بياني معرفي تفاعلي.

استضافة WeKnora ذاتيًا على VPS الخاص بك يحافظ على المستندات الخاصة، والتضمينات، وسجل المحادثات تحت سيطرتك بالكامل. قم بتوصيل أي من أكثر من عشرين مزودًا لـ LLM — OpenAI، DeepSeek، Qwen، Claude، أو نماذج Ollama المحلية — واختر من بين العديد من الواجهات الخلفية للمتجهات دون إرسال بيانات حساسة إلى خدمات الجهات الخارجية.