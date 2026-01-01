انشر WeKnora بنقرة واحدة.
منصة معرفية مفتوحة المصدر لنموذج اللغة الكبير (LLM) تحول المستندات إلى نظام RAG قابل للاستعلام، ووكيل استدلالي، وويكي ذاتي الصيانة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ WeKnora
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام WeKnora
WeKnora هو إطار عمل معرفي مفتوح المصدر مدعوم بـ LLM من Tencent، يحول المستندات المبعثرة إلى أصول معرفية قابلة للاستعلام وقادرة على الاستدلال. يجمع بين الإجابة على الأسئلة المستندة إلى RAG، وعامل ReAct للاستدلال متعدد الخطوات، ووضع Wiki الذي يستخلص المستندات الأولية في قاعدة معرفية markdown ذاتية الصيانة مع رسم بياني معرفي تفاعلي.
استضافة WeKnora ذاتيًا على VPS الخاص بك يحافظ على المستندات الخاصة، والتضمينات، وسجل المحادثات تحت سيطرتك بالكامل. قم بتوصيل أي من أكثر من عشرين مزودًا لـ LLM — OpenAI، DeepSeek، Qwen، Claude، أو نماذج Ollama المحلية — واختر من بين العديد من الواجهات الخلفية للمتجهات دون إرسال بيانات حساسة إلى خدمات الجهات الخارجية.
الميزات الرئيسية لـ WeKnora
وضع الويكي
يقوم الوكلاء بتحويل المستندات الأولية إلى قاعدة معرفية بصيغة ماركداون ذاتية الصيانة، مزودة برسم بياني معرفي تفاعلي لتصفح العلاقات بين المفاهيم.
وكيل ReAct
وكيل استدلال متعدد الخطوات ينسق بشكل مستقل الاسترجاع، وأدوات MCP، والبحث عبر الويب للتعامل مع الاستعلامات المعقدة التي لا يمكن لـ RAG أحادي اللقطة الإجابة عليها.
تحليل عميق للمستندات
يتعامل الاستخراج المدرك للتخطيط مع أكثر من عشرة تنسيقات بما في ذلك PDF و Word و Excel و PowerPoint والصور الممسوحة ضوئيًا، مع الحفاظ على الجداول والأشكال والهيكل.
دعم LLM المتعدد
قم بربط أكثر من عشرين مزودًا لـ LLM بما في ذلك OpenAI وDeepSeek وQwen وClaude ونماذج Ollama المحلية دون التقيد بمورد واحد أو إعادة الفهرسة.
استرجاع الرسم البياني المعرفي
يتيح تكامل GraphRAG و Neo4j الاختياري الاستدلال عبر المستندات واستعلامات العلاقات بما يتجاوز ما يدعمه البحث المتجه المسطح.
تكاملات المزامنة التلقائية
اسحب المستندات مباشرة من Feishu و Notion و Yuque للحفاظ على قاعدة معارفك متوافقة مع الأنظمة التي يستخدمها فريقك بالفعل.
لماذا تشغّل WeKnora على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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