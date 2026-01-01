خصم يصل إلى 69% على Redis Commander

انشر Redis Commander بنقرة واحدة.

واجهة مستخدم لإدارة Redis قائمة على الويب لتصفح المفاتيح وتعديل القيم ومراقبة قاعدة بيانات Redis من أي متصفح.

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نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Redis Commander بنقرة واحدة.

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خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
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تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
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MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
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MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Redis Commander

Redis Commander هو واجهة ويب خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لإدارة قواعد بيانات Redis. يوفر متصفحًا على شكل شجرة للتنقل في مساحات المفاتيح (keyspaces)، ومحررات مدمجة للسلاسل النصية (strings)، والتجزئات (hashes)، والقوائم (lists)، والمجموعات (sets)، والمجموعات المرتبة (sorted sets)، ووحدة تحكم أوامر مدمجة لتشغيل أي أوامر Redis. إحصائيات الخادم — استخدام الذاكرة، العملاء المتصلون، معدلات الإصابة (hit rates) — مرئية بلمحة على لوحة التحكم.

يجمع هذا النشر Redis Commander مع مثيل Redis 7، بحيث تحصل على مخزن قيم مفتاحية (key-value store) يعمل بكامل طاقته وواجهة المستخدم الخاصة بإدارته في حزمة واحدة. تحمي مصادقة HTTP الأساسية (HTTP basic auth) واجهة الويب من الوصول غير المصرح به، ويتم تأمين مثيل Redis بكلمة مرور تم إنشاؤها بحيث لا يكون مكشوفًا بدون بيانات اعتماد.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Redis Commander

مفتاح المتصفح

تصفح مساحة مفاتيح Redis بأكملها في عرض شجري، وابحث حسب النمط، وافحص أو عدّل أي قيمة مباشرة في المتصفح دون كتابة أوامر Redis.

جميع أنواع البيانات

عرض وتعديل السلاسل، الهاشات، القوائم، المجموعات، المجموعات المرتبة، والتدفقات باستخدام محررات مدركة للنوع تعرض البيانات بتنسيق منظم وقابل للقراءة.

وحدة تحكم الأوامر

نفّذ أوامر Redis عشوائية من وحدة التحكم المدمجة وشاهد الاستجابة فورًا — مفيد لتصحيح الأخطاء والإدارة وعمليات البيانات لمرة واحدة.

إحصائيات الخادم

تعرض لوحة التحكم مقاييس خادم Redis في الوقت الفعلي بما في ذلك استهلاك الذاكرة، ومعدلات إصابة/فشل مساحة المفاتيح، والعملاء المتصلين، ووقت التشغيل في لمحة.

HTTP المصادقة الأساسية

واجهة الويب محمية بمصادقة اسم المستخدم وكلمة المرور، مما يمنع الوصول غير المصرح به إلى بيانات Redis الخاصة بك عبر واجهة المتصفح UI.

لماذا تشغّل Redis Commander على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

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