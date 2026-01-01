انشر Redis Commander بنقرة واحدة.
واجهة مستخدم لإدارة Redis قائمة على الويب لتصفح المفاتيح وتعديل القيم ومراقبة قاعدة بيانات Redis من أي متصفح.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Redis Commander
Redis Commander هو واجهة ويب خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لإدارة قواعد بيانات Redis. يوفر متصفحًا على شكل شجرة للتنقل في مساحات المفاتيح (keyspaces)، ومحررات مدمجة للسلاسل النصية (strings)، والتجزئات (hashes)، والقوائم (lists)، والمجموعات (sets)، والمجموعات المرتبة (sorted sets)، ووحدة تحكم أوامر مدمجة لتشغيل أي أوامر Redis. إحصائيات الخادم — استخدام الذاكرة، العملاء المتصلون، معدلات الإصابة (hit rates) — مرئية بلمحة على لوحة التحكم.
يجمع هذا النشر Redis Commander مع مثيل Redis 7، بحيث تحصل على مخزن قيم مفتاحية (key-value store) يعمل بكامل طاقته وواجهة المستخدم الخاصة بإدارته في حزمة واحدة. تحمي مصادقة HTTP الأساسية (HTTP basic auth) واجهة الويب من الوصول غير المصرح به، ويتم تأمين مثيل Redis بكلمة مرور تم إنشاؤها بحيث لا يكون مكشوفًا بدون بيانات اعتماد.
الميزات الرئيسية لـ Redis Commander
مفتاح المتصفح
تصفح مساحة مفاتيح Redis بأكملها في عرض شجري، وابحث حسب النمط، وافحص أو عدّل أي قيمة مباشرة في المتصفح دون كتابة أوامر Redis.
جميع أنواع البيانات
عرض وتعديل السلاسل، الهاشات، القوائم، المجموعات، المجموعات المرتبة، والتدفقات باستخدام محررات مدركة للنوع تعرض البيانات بتنسيق منظم وقابل للقراءة.
وحدة تحكم الأوامر
نفّذ أوامر Redis عشوائية من وحدة التحكم المدمجة وشاهد الاستجابة فورًا — مفيد لتصحيح الأخطاء والإدارة وعمليات البيانات لمرة واحدة.
إحصائيات الخادم
تعرض لوحة التحكم مقاييس خادم Redis في الوقت الفعلي بما في ذلك استهلاك الذاكرة، ومعدلات إصابة/فشل مساحة المفاتيح، والعملاء المتصلين، ووقت التشغيل في لمحة.
HTTP المصادقة الأساسية
واجهة الويب محمية بمصادقة اسم المستخدم وكلمة المرور، مما يمنع الوصول غير المصرح به إلى بيانات Redis الخاصة بك عبر واجهة المتصفح UI.
لماذا تشغّل Redis Commander على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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