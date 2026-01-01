Redis Commander هو واجهة ويب خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لإدارة قواعد بيانات Redis. يوفر متصفحًا على شكل شجرة للتنقل في مساحات المفاتيح (keyspaces)، ومحررات مدمجة للسلاسل النصية (strings)، والتجزئات (hashes)، والقوائم (lists)، والمجموعات (sets)، والمجموعات المرتبة (sorted sets)، ووحدة تحكم أوامر مدمجة لتشغيل أي أوامر Redis. إحصائيات الخادم — استخدام الذاكرة، العملاء المتصلون، معدلات الإصابة (hit rates) — مرئية بلمحة على لوحة التحكم.

يجمع هذا النشر Redis Commander مع مثيل Redis 7، بحيث تحصل على مخزن قيم مفتاحية (key-value store) يعمل بكامل طاقته وواجهة المستخدم الخاصة بإدارته في حزمة واحدة. تحمي مصادقة HTTP الأساسية (HTTP basic auth) واجهة الويب من الوصول غير المصرح به، ويتم تأمين مثيل Redis بكلمة مرور تم إنشاؤها بحيث لا يكون مكشوفًا بدون بيانات اعتماد.