انشر GitLab بنقرة واحدة.
منصة DevOps شاملة مفتوحة المصدر تجمع بين استضافة Git ومسارات CI/CD وإدارة المشاريع في تطبيق واحد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ GitLab
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام GitLab
إصدار مجتمع GitLab هو منصة DevOps شاملة تجمع بين استضافة مستودعات Git، وأتمتة CI/CD، وتتبع المشكلات، ومراجعة التعليمات البرمجية، وسجل الحاويات في تطبيق واحد مستضاف ذاتيًا. إنه يلغي الحاجة إلى دمج أدوات منفصلة متعددة ويمنح الفرق منصة كاملة لدورة حياة تطوير البرمجيات تحت سيطرة تنظيمية كاملة.
الاستضافة الذاتية لـ GitLab تلغي تسعير كل مستخدم وتحتفظ بالتعليمات البرمجية المصدرية، وأسرار CI/CD، ونتائج الفحص الأمني على البنية التحتية التي تمتلكها. ملاحظة: يستغرق التشغيل الأولي من 3 إلى 10 دقائق حيث يتم تهيئة جميع الخدمات الداخلية — أخطاء 502 خلال هذه الفترة طبيعية. يوصى بحد أدنى 2 نواة معالج و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لعمليات النشر للفرق الصغيرة.
الميزات الرئيسية لـ GitLab
مسارات CI/CD مدمجة
تُمكن مشغلات خطوط الأنابيب المتكاملة من أتمتة الاختبارات، وبناء صور Docker، وعمليات النشر دون الاعتماد على Jenkins أو خدمات CI الخارجية.
سجل الحاويات
تخزين وإدارة صور Docker مباشرةً بجانب التعليمات البرمجية الخاصة بك في سجل حاويات خاص ومدمج.
سير عمل طلبات الدمج
تضمن مراجعة الكود مع التعليقات المضمنة وقواعد الموافقة وقوالب طلبات الدمج وجود بوابات جودة لكل تغيير.
فحص الأمان
SAST مدمج، وفحص التبعيات، واكتشاف الأسرار تحدد نقاط الضعف قبل وصول الكود إلى مرحلة الإنتاج.
تتبع المشكلات والتخطيط
تتيح اللوحات والمراحل الرئيسية والتسميات وخرائط الطريق للفرق تخطيط وتتبع العمل في نفس المنصة التي يتواجد فيها الكود.
لماذا تشغّل GitLab على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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