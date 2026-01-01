إصدار مجتمع GitLab هو منصة DevOps شاملة تجمع بين استضافة مستودعات Git، وأتمتة CI/CD، وتتبع المشكلات، ومراجعة التعليمات البرمجية، وسجل الحاويات في تطبيق واحد مستضاف ذاتيًا. إنه يلغي الحاجة إلى دمج أدوات منفصلة متعددة ويمنح الفرق منصة كاملة لدورة حياة تطوير البرمجيات تحت سيطرة تنظيمية كاملة.

الاستضافة الذاتية لـ GitLab تلغي تسعير كل مستخدم وتحتفظ بالتعليمات البرمجية المصدرية، وأسرار CI/CD، ونتائج الفحص الأمني على البنية التحتية التي تمتلكها. ملاحظة: يستغرق التشغيل الأولي من 3 إلى 10 دقائق حيث يتم تهيئة جميع الخدمات الداخلية — أخطاء 502 خلال هذه الفترة طبيعية. يوصى بحد أدنى 2 نواة معالج و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لعمليات النشر للفرق الصغيرة.