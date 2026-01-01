انشر pgBackWeb بنقرة واحدة.
واجهة ويب مفتوحة المصدر لجدولة ومراقبة النسخ الاحتياطية لـ PostgreSQL عبر قواعد بيانات متعددة ووجهات التخزين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ pgBackWeb
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام pgBackWeb
pgBackWeb هو مدير نسخ احتياطي مفتوح المصدر لـ PostgreSQL مع واجهة ويب لجدولة وتشغيل ومراقبة مهام النسخ الاحتياطي عبر قواعد بيانات متعددة ووجهات تخزين. على عكس أدوات سطر الأوامر التي تتطلب معرفة ببرمجة Shell، يتيح لك pgBackWeb تكوين الجداول الزمنية وسياسات الاستبقاء ووجهات التخزين بالكامل من خلال المتصفح.
إن استضافة pgBackWeb ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على تكوين النسخ الاحتياطي وبيانات اعتماد قاعدة البيانات تحت سيطرتك الكاملة. يتم تشفير جميع بيانات الاعتماد المخزنة باستخدام مفتاح توفره أنت، وتهبط النسخ الاحتياطية في التخزين الذي تملكه - سواء كان ذلك قرصًا محليًا أو تخزين كائنات متوافقًا مع S3 تقوم بتكوينه.
الميزات الرئيسية لـ pgBackWeb
دعم قواعد البيانات المتعددة
اتصل وجدول النسخ الاحتياطية لقواعد بيانات PostgreSQL متعددة من لوحة تحكم واحدة دون الحاجة إلى ملفات تكوين منفصلة لكل قاعدة بيانات.
تخزين متوافق مع S3
إرسال أرشيفات النسخ الاحتياطي إلى AWS S3، Backblaze B2، Cloudflare R2، MinIO، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع S3 بالإضافة إلى التخزين المحلي.
مهام النسخ الاحتياطي المجدولة
حدد جداول النسخ الاحتياطي المتكررة مع سياسات استبقاء قابلة للتكوين لإزالة الأرشيفات القديمة تلقائيًا والتحكم في تكاليف التخزين.
بيانات الاعتماد المشفرة
يتم تشفير جميع كلمات مرور قواعد البيانات ومفاتيح الوصول إلى التخزين في وضع السكون باستخدام مفتاح خاص تتحكم فيه أنت — ولا يتم تخزينها كنص عادي أبدًا.
تتبع سجل النسخ الاحتياطي
يتم تسجيل كل عملية نسخ احتياطي مع الحالة والمدة وحجم الملف حتى تعرف على الفور عند فشل مهمة.
لماذا تشغّل pgBackWeb على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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