انشر Chibisafe بتثبيت بنقرة واحدة.
خزنة ملفات مفتوحة المصدر فائقة السرعة لرفع ومشاركة وإدارة الملفات والصور والمستندات بروابط قابلة للمشاركة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Chibisafe
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Chibisafe
Chibisafe هو مخزن ملفات مستضاف ذاتيًا مكتوب بلغة TypeScript يجعل مشاركة الملفات سهلة. قم بتحميل أي شيء — صور، مقاطع فيديو، مستندات، مقتطفات برمجية — واحصل على رابط قابل للمشاركة فورًا. تضمن التحميلات المجزأة نقل الملفات الكبيرة بشكل موثوق حتى على الاتصالات البطيئة، بينما يتيح لك معرض الصور النظيف تصفح الوسائط الخاصة بك بصريًا.
على عكس خدمات مشاركة الملفات المستضافة، يمنحك الاستضافة الذاتية لـ Chibisafe تحكمًا كاملاً في التخزين وسياسات الوصول وإدارة المستخدمين. قم بتشغيله في الوضع العام للتحميلات المفتوحة، أو وضع حسابات المستخدمين للمستخدمين المسجلين، أو وضع الدعوة فقط للفرق الخاصة — كل ذلك قابل للتكوين من لوحة تحكم المسؤول المدمجة دون الحاجة إلى لمس ملفات التكوين.
الميزات الرئيسية لـ Chibisafe
رفع الملفات المجزأة
يقسم الملفات الكبيرة تلقائيًا إلى أجزاء لضمان عمليات نقل موثوقة حتى على الاتصالات غير المستقرة، بدون حد عملي لحجم الملف.
ألبومات ومعارض
تنظيم التحميلات في ألبومات باستخدام روابط معرض قابلة للمشاركة لتوزيع مجموعات الصور أو حزم المستندات في عنوان URL واحد.
مختصر URL مدمج
اختصر أي رابط خارجي إلى جانب استضافة الملفات، لتوحيد جميع احتياجات المشاركة الخاصة بك في خدمة ذاتية الاستضافة واحدة.
دعم ShareX و iOS
تتيح لك إعدادات ShareX الأصلية واختصار iOS تحميل لقطات الشاشة والملفات من سطح المكتب أو الهاتف المحمول في ثوانٍ.
التحكم المرن في الوصول
التبديل بين الوضع العام، أو حسابات المستخدمين، أو وضع الدعوة فقط للتحكم بدقة في من يمكنه التحميل إلى مثيلك.
لماذا تشغّل Chibisafe على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."