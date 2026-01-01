نشر Big-AGI بنقرة واحدة.
مساحة عمل احترافية للذكاء الاصطناعي متعددة النماذج تدعم أكثر من 500 نموذج عبر أكثر من 20 مزودًا مع مقارنة نماذج متوازية مدمجة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Big-AGI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Big-AGI
Big-AGI هي مساحة عمل ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر مصممة للمحترفين الذين يحتاجون إلى تحكم جاد في تفاعلاتهم مع الذكاء الاصطناعي. اربط مفاتيح API الخاصة بك لـ OpenAI، Anthropic، Google Gemini، Groq، Mistral، و15+ مزودًا آخر للوصول إلى أكثر من 500 نموذج من واجهة واحدة — بدون أي رسوم إضافية للوسيط أو رسوم اشتراك للمنصة تتجاوز ما تدفعه لمزوديك مباشرة.
ميزة Beam المميزة تشغل نفس المطالبة عبر نماذج متعددة في وقت واحد وتدمج أفضل الإجابات بذكاء، مما يقلل بشكل كبير من الهلوسات في المهام عالية المخاطر. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على خصوصية كل محادثة ومفتاح API بشكل كامل، مع مصادقة HTTP الأساسية الاختيارية لتأمين وصول الفريق.
الميزات الرئيسية لـ Big-AGI
شعاع متعدد النماذج
قم بتشغيل أي موجه عبر نماذج ذكاء اصطناعي متعددة بالتوازي وادمج أفضل الاستجابات — مما يقلل من الهلوسات في المهام المعقدة أو عالية المخاطر.
أكثر من 500 نموذج
ربط OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter, و15+ من المزودين الآخرين عبر واجهة واحدة باستخدام مفاتيح API الخاصة بك.
الخصوصية المحلية أولاً
يتم تخزين المحادثات والإعدادات في المتصفح، وليس على الخادم — بياناتك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا.
بحث الويب والمصادر
ابحث في الويب ضمن أي دردشة واحصل على إجابات مع ذكر المصادر، مدعومًا ببحث Google المخصص أو بمزودين آخرين تم إعدادهم.
التحكم في الوصول
احمِ نسختك المستضافة ذاتيًا باستخدام مصادقة HTTP الأساسية حتى يتمكن المستخدمون المصرح لهم فقط من الوصول إلى مفاتيح API الخاصة بك وسجل المحادثات.
لماذا تشغّل Big-AGI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."