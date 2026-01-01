Big-AGI هي مساحة عمل ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر مصممة للمحترفين الذين يحتاجون إلى تحكم جاد في تفاعلاتهم مع الذكاء الاصطناعي. اربط مفاتيح API الخاصة بك لـ OpenAI، Anthropic، Google Gemini، Groq، Mistral، و15+ مزودًا آخر للوصول إلى أكثر من 500 نموذج من واجهة واحدة — بدون أي رسوم إضافية للوسيط أو رسوم اشتراك للمنصة تتجاوز ما تدفعه لمزوديك مباشرة.

ميزة Beam المميزة تشغل نفس المطالبة عبر نماذج متعددة في وقت واحد وتدمج أفضل الإجابات بذكاء، مما يقلل بشكل كبير من الهلوسات في المهام عالية المخاطر. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على خصوصية كل محادثة ومفتاح API بشكل كامل، مع مصادقة HTTP الأساسية الاختيارية لتأمين وصول الفريق.